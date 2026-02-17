【継続認証】名正運輸株式会社「スポーツエールカンパニー2026」に認定 ～従業員の健康増進に向けた取り組みを推進～

名正運輸株式会社

名正運輸株式会社（本社：愛知県飛島村、代表取締役社長：加藤新一）は、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー2026」において、認証を継続いたしましたことをお知らせいたします。

「スポーツエールカンパニー」とは、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を認定する制度です。

当社は従業員の健康維持・増進が企業の持続的成長に不可欠であると考え、日々の業務の中でも無理なく取り組める健康施策を推進してまいりました。

■名正運輸の健康サポート

・健康手当の支給

・定期健康診断、人間・脳ドックの受診徹底

・会社負担の医療保険加入

・「KEN幸」「オフけん」の健康管理導入

・健康意識向上に向けた運動情報発信

物流業界は長時間運転や身体負担が伴う職種であるため、当社では「安全」と「健康」を経営の重要テーマに位置づけています。

また、当社で「筋トレ採用」として筋肉中心の生活を送りながら、正社員としてもしっかり稼ぐ、妥協しない働き方を提案し、筋トレの提携ジム費用補助などもサポートしています。



従業員一人ひとりが心身ともに健康で働き続けられる運動環境づくりを、今後も継続的に強化してまいります。

■代表コメント

代表取締役社長：加藤新一

「従業員の健康は会社の財産です。今後も働きやすい環境整備に努め、地域社会に貢献できる企業を目指してまいります。」

■会社概要

会社名： 名正運輸株式会社

所在地： 愛知県飛島村

代表者： 加藤新一

事業内容： 一般貨物自動車運送事業、倉庫業

公式サイト： https://www.meisho-unyu.co.jp

