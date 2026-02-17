背中・腰にも楽々届く。ハンディガンのセルフケアをより快適にする【エクサガンバックアーム】発売

株式会社ドリームファクトリー

株式会社ドリームファクトリー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鳥井若太郎）が展開する、全国約4,000店舗で取り扱われているトータルボディケアブランド『ドクターエア』は、人気のハンディガンシリーズに取り付けて使用する専用アーム【エクサガンバックアーム】を2026年2月下旬より 発売いたします。

愛用者の声に応えて、さらに使いやすく、使い心地よく

ドクターエアのハンディガンシリーズは、

最新モデル「エクサガン LUXE」を中心に累計出荷台数250万台を突破し、多くのお客様にご愛用いただいています。日々のセルフケアをより快適に楽しんでいただくため、ユーザーの声をもとに「背中や腰まで、もっとラクにケアしたい」という想いに着目。そこで今回、背中や腰まで無理なくアプローチできる専用アーム【エクサガンバックアーム】を新たに発売。

より自由な姿勢で、より自由な姿勢で、

より心地よいセルフケアを可能にしました。

セルフケアを快適にする3つの特徴

POINT1：背中・腰までしっかり届く

肩甲骨まわりや背中、腰など、これまで手が届きにくかった部位にもラクにアプローチできます。従来よりも長く、しなやかにフィットする専用アームで無理な姿勢をとらずにしっかりケアが可能。届かなかった箇所にも振動をスムーズに届けられ、背面のセルフケアがぐっと快適になります。

POINT2： 取り付けも簡単！

本体をホルダーに差し込み、レバーをロックしてセット完了。取り付けに力も使わず工具は一切不要です。使いたい時にすぐ取り付けられるので、思い立ったタイミングで背中のケアがいつでもでき、セルフケアがもっと身近になります。アームを外して通常のハンディガンとして使うと切り替えもスムーズです。

POINT3：長時間使用でも疲れにくい、握りやすいグリップ

長時間使用しても負担がかかりにくいよう、

持ちやすさにも配慮しました。

滑りにくく、疲れにくいシリコン製で、汗をかいても安定したホールド感を実現。多角形形状で手のひらにしっかりフィットするため、弱い力でもしっかり握ることができ、リラックスした状態でセルフケアを行えます。

対応機種

・エクサガン LUXE (REG-12)：現在のフラッグシップモデル

・エクサガン ハイパー (REG-04)：生産終了モデル

※その他の製品には使用できません。

最新モデル【エクサガン LUXE】について

軽量＆コンパクト＋無段階調整で、扱いやすさにこだわったハンディガンシリーズの最新モデル

エクサガン LUXEはコンパクトで片手でも扱いやすく、長時間の使用でも負担になりにくい軽量設計。さらに、スライド式の無段階振動調整を採用しており、強さを細かくコントロールしながら自分に合った刺激でケアできます。日常のセルフケアに取り入れやすい、シンプルで使いやすい操作性です。多彩なアタッチメント5種も魅力のひとつです。

製品概要

製品名 ：エクサガンバックアーム

型番 ：REG-12BABK

販売価格 ：3,960円（税込）

外形寸法 ：W258.5 x H428 x D41.5mm

質量 ：260g

材質 ：ホルダ一部

ポリカーボネート＋ABS樹脂、

アルミニウム合金炭素鋼

アーム部 アルミニウム合金

グリップ アルミニウム合金、シリコン

付属品 ：取扱説明書

ブランドアンバサダー俳優・「藤原紀香」さんも愛用！健康にアプローチするトータルボディケアブランド ドクターエア

2013年に誕生したトータルボディケアブランド『ドクターエア』では、Health Care Innovation（ヘルスケアイノベーション）という考えのもと、身体と心をメンテナンスし

「健康に寄り添う」ことで、多くの人に毎日をもっと豊かに過ごしていただくことを目指し、カテゴリーを問わない新発想の製品・サービスを生み出し続けていきます。

