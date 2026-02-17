背中・腰にも楽々届く。ハンディガンのセルフケアをより快適にする【エクサガンバックアーム】発売
株式会社ドリームファクトリー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鳥井若太郎）が展開する、全国約4,000店舗で取り扱われているトータルボディケアブランド『ドクターエア』は、人気のハンディガンシリーズに取り付けて使用する専用アーム【エクサガンバックアーム】を2026年2月下旬より 発売いたします。
愛用者の声に応えて、さらに使いやすく、使い心地よく
ドクターエアのハンディガンシリーズは、
最新モデル「エクサガン LUXE」を中心に累計出荷台数250万台を突破し、多くのお客様にご愛用いただいています。日々のセルフケアをより快適に楽しんでいただくため、ユーザーの声をもとに「背中や腰まで、もっとラクにケアしたい」という想いに着目。そこで今回、背中や腰まで無理なくアプローチできる専用アーム【エクサガンバックアーム】を新たに発売。
より自由な姿勢で、より自由な姿勢で、
より心地よいセルフケアを可能にしました。
セルフケアを快適にする3つの特徴POINT1：背中・腰までしっかり届く
肩甲骨まわりや背中、腰など、これまで手が届きにくかった部位にもラクにアプローチできます。従来よりも長く、しなやかにフィットする専用アームで無理な姿勢をとらずにしっかりケアが可能。届かなかった箇所にも振動をスムーズに届けられ、背面のセルフケアがぐっと快適になります。
POINT2： 取り付けも簡単！
本体をホルダーに差し込み、レバーをロックしてセット完了。取り付けに力も使わず工具は一切不要です。使いたい時にすぐ取り付けられるので、思い立ったタイミングで背中のケアがいつでもでき、セルフケアがもっと身近になります。アームを外して通常のハンディガンとして使うと切り替えもスムーズです。
POINT3：長時間使用でも疲れにくい、握りやすいグリップ
長時間使用しても負担がかかりにくいよう、
持ちやすさにも配慮しました。
滑りにくく、疲れにくいシリコン製で、汗をかいても安定したホールド感を実現。多角形形状で手のひらにしっかりフィットするため、弱い力でもしっかり握ることができ、リラックスした状態でセルフケアを行えます。
対応機種
・エクサガン LUXE (REG-12)：現在のフラッグシップモデル
・エクサガン ハイパー (REG-04)：生産終了モデル
※その他の製品には使用できません。
最新モデル【エクサガン LUXE】について軽量＆コンパクト＋無段階調整で、扱いやすさにこだわった
ハンディガンシリーズの最新モデル
エクサガン LUXEはコンパクトで片手でも扱いやすく、長時間の使用でも負担になりにくい軽量設計。さらに、スライド式の無段階振動調整を採用しており、強さを細かくコントロールしながら自分に合った刺激でケアできます。日常のセルフケアに取り入れやすい、シンプルで使いやすい操作性です。多彩なアタッチメント5種も魅力のひとつです。
製品概要
製品名 ：エクサガンバックアーム
型番 ：REG-12BABK
販売価格 ：3,960円（税込）
外形寸法 ：W258.5 x H428 x D41.5mm
質量 ：260g
材質 ：ホルダ一部
ポリカーボネート＋ABS樹脂、
アルミニウム合金炭素鋼
アーム部 アルミニウム合金
グリップ アルミニウム合金、シリコン
付属品 ：取扱説明書
ブランドアンバサダー俳優・「藤原紀香」さんも愛用！健康にアプローチするトータルボディケアブランド ドクターエア
2013年に誕生したトータルボディケアブランド『ドクターエア』では、Health Care Innovation（ヘルスケアイノベーション）という考えのもと、身体と心をメンテナンスし
「健康に寄り添う」ことで、多くの人に毎日をもっと豊かに過ごしていただくことを目指し、カテゴリーを問わない新発想の製品・サービスを生み出し続けていきます。
