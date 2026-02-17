【Punini】ホワイトデー限定「ココプニーニ ショコラコレクション」発売！5,000円以上ご購入でオリジナルマグカップ進呈

株式会社昭宝製菓

JR金沢駅近くのスイーツ＆カフェ「Punini（プニーニ）」では、2026年3月1日（日）から3月15日（日）までの期間限定で、ホワイトデー限定商品「ココプニーニ ショコラコレクション」を販売いたします。

濃厚でありながら軽やかなショコラの味わいを重ねた、Puniniならではの特別なコレクション。大切な人への贈りものはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい、この季節だけの限定商品です。

また、期間中にホワイトデー商品を含む合計5,000円（税込）以上お買い上げのお客様には、Puniniロゴ入りオリジナルマグカップを数量限定でプレゼントいたします（※なくなり次第終了）。

◆◆◆2026ホワイトデー限定商品

ココプニーニ ショコラコレクション 【期間限定】 \1,800（税込）

Puniniで一番人気のココプニーニ〈ショコラ〉のショコラ生地をベースに、五感で楽しめるようチョコクリームやコーティング、トッピングにこだわった、ショコラを堪能できるココプニーニ4種の心ときめくコレクションです。※フレーバーは4種固定となり、お選びいただけません。

ココプニーニ ショコラコレクション

写真左から

｜ブラン・ルージュ

ショコラ生地の柔らかなカカオ感と甘酸っぱい自家製フランボワーズジャムの掛け合わせが相性抜群。ハート型の可愛らしい見た目と華やかな味わいをお楽しみください。

｜ガナッシュ

レーズン調の酸味と重厚なカカオの風味が特長のなめらかなガナッシュを、ショコラ生地でサンド。苦み、酸味、甘味のバランスが絶妙の逸品。

｜キャラメル

フレッシュな甘さととろける口溶け。独自の製法で仕上げた生キャラメルをショコラ生地と合わせました。トッピングのフランス産岩塩が更に美味しさを引き立てます。

｜プラリネ

芳醇な香りとコクが特長のプラリネクリームがショコラ生地と見事に調和します。口に入れるたびに広がる香ばしいアーモンドの香りが印象的です。

＜事前購入予約について＞

「ココプニーニ ショコラコレクション」は、販売期間中、毎日数量限定で店頭のみの販売となります。なお、店頭またはお電話にて事前予約も承ります。当日分の店頭販売もございますが、数量に限りがあるため、事前予約をおすすめいたします。

１日の製造数に限りがあるため、ご注文内容によっては受け取り日のご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

◇ 事前予約受付開始日：2/16(月)

◇ 受け取り可能期間：3/1(日)～3/15(日)

◇ 店舗TEL：076-204-8777(10:00-18:00／定休日なし)

※本商品の賞味期限は、通常商品より1日長く、販売日(受け取り日)の翌々日となります。

プニーニのコンセプトは “時間を止める魔法の食感”

■CONCEPT

“時間を止める魔法の食感”

ひと口でその食感に目を丸くし、ふた口でとりこになる、素材と技術が生み出すマジック。気取らない優美さを身に纏い、出会った人を幸せにするお菓子。伝統とモダンが共存する町・金沢の美意識が世界を魅了する。

ショップ情報

店名： Punini 金沢本店

住所： 〒920-0856金沢市昭和町14-4

アクセス：JR金沢駅兼六園口(東口)徒歩３分。石川県立音楽堂向かい。

営業時間：10:00～18:00

電話番号：076-204-8777

定休日：なし

座席：店内および店外に数人分のベンチあり

URL：https://punini.jp/

株式会社昭宝製菓

本社所在地：石川県加賀市箱宮町カ30番地

代表者：代表取締役社長 竹内裕二

業務内容：土産用菓子製造

HP：https://www.shohoseika.com/

1987年創業。観光地や企業イベント向けのお菓子製造を得意とするメーカー。2021年から、高い技術力と画期的なアイデアで、オリジナルブランド「Shii」を展開。金沢おでん「菊一」監修『カニ面煎餅』、人気日本料理店「賛否両論」笠原将弘氏監修商品など、話題性のある商品を次々と世に送り出しています。