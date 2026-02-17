「リテールテックJAPAN 2026」に出展
Ｓｋｙ株式会社
Ｓｋｙ株式会社は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。
弊社出展ブースでは、生成AIや音声操作を駆使したソリューションや、データ活用・業務効率化を実現するサービスなど、リテールビジネスをご支援する各種ソリューションを展示いたします。
ご来場の際は、ぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
「リテールテックJAPAN 2026」Webサイト
https://messe.nikkei.co.jp/rt/
■主な展示内容- 小売業向けAI需要予測AIモデル開発からシステム化まで対応
- サプライチェーン管理最適化
SCMの最適化・効率化をトータルで支援
- 生成AIコンサルティング
本当に使えるAIアプリの構築・管理をサポート
- 会話型AI検索アプリ
生成AIでパーソナライズされた顧客体験を提供
- UI / UXデザイン
“使いやすい”デザインで業務効率を劇的に改善
- システム移行のコスト削減
テストシナリオの作成・実施・結果比較を自動化
- 開発テスト自動化
テスト自動化ツール「SKYATT」が作業効率化を実現
- 営業名刺管理「SKYPCE」https://www.skypce.net/
■出展ブースのご案内（小間番号）
東京ビッグサイト 東5ホール RT5312
■ 参加お申し込み
※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。
「リテールテックJAPAN 2026」Webサイト
https://messe.nikkei.co.jp/rt/
Ｓｋｙ株式会社 Webサイト
https://www.skygroup.jp/
