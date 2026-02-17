「リテールテックJAPAN 2026」に出展

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

弊社出展ブースでは、生成AIや音声操作を駆使したソリューションや、データ活用・業務効率化を実現するサービスなど、リテールビジネスをご支援する各種ソリューションを展示いたします。

ご来場の際は、ぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

「リテールテックJAPAN 2026」Webサイト

https://messe.nikkei.co.jp/rt/

■主な展示内容

- 小売業向けAI需要予測AIモデル開発からシステム化まで対応- サプライチェーン管理最適化SCMの最適化・効率化をトータルで支援- 生成AIコンサルティング本当に使えるAIアプリの構築・管理をサポート- 会話型AI検索アプリ生成AIでパーソナライズされた顧客体験を提供- UI / UXデザイン“使いやすい”デザインで業務効率を劇的に改善- システム移行のコスト削減テストシナリオの作成・実施・結果比較を自動化- 開発テスト自動化テスト自動化ツール「SKYATT」が作業効率化を実現- 営業名刺管理「SKYPCE」https://www.skypce.net/

■出展ブースのご案内（小間番号）

東京ビッグサイト 東5ホール RT5312

■ 参加お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

