ROKKO森の音ミュージアム SIKIガーデン Spring Season“Waltz” スイセン、オオヒナユリなど春の花々とアート、音楽が調和したフェアを開催

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアム内、「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）では、2026年3月14日（土）～5月20日（水）に「SIKIガーデンSpring Season “Waltz”」を開催します。

■「SIKIガーデンSpring Season “Waltz”」見どころ

フラワーシーズンを迎えるSIKIガーデンで自然と音楽、アートが調和したフェアを開催します。春の暖かな日差しを感じた球根植物の花が咲き始めるめばえの季節を、まるでワルツを踊っている様子として表現し、植物や生き物の共演を伝える展示やイベントを行います。また、約300種類の樹木や多年草から成るSIKIガーデンでは、スイセン、バイモユリ、オオヒナユリ、シャクナゲ、オオシマザクラなど次々に開花する春の花々が見ごろを迎えます。

【日程】2026年3月14日（土）～5月20日（水）

（1）草摘み花摘みガーデンツアー

SIKIガーデン内の植栽に加え、六甲山に自生する草花やガーデンの手入れなどのお話しを紹介します。ガイド中に草や花を摘む体験型ガイドです。市街地よりひと足遅い春を迎えるSIKIガーデンをスタッフとともに巡り、スミレやツクシ、コゴミなどを探します。摘み取った草花はお持ち帰りいただけます。

【日程】2026年4月25日（土） ※小雨決行、荒天中止

【時間】14：40～（約30分間）

【金額】300円（入場料別途要、年間パスポートをお持ちの方は無料）

【定員】15名

【予約】電話またはインスタグラムDM（ ＠siki_garden ）にて受付中

※先着順。残席があれば当日参加可。

【次回以降の日程】

2026年6月13日（土）、7月11日（土）、8月8日（土）

※いずれも14：40～（約30分間）

（2）ツリーハウスで楽しむ「かっこうワルツ」

ハンドベルで「かっこうワルツ」の演奏体験ができます。また、鳥たちをモチーフにしたフォトスポットや六甲山周辺で見られる野鳥を写真展示などで紹介します。

【日程】2026年3月14日（土）～5月20日（水）

【場所】SIKIガーデン内ツリーハウス

（3）「ガーデンライブwith Peace Head」出演者募集

SIKIガーデン内、奈良美智《Peace Head》の前で行う募集型コンサートです。プロ・アマチュアを問わず、六甲山の自然あふれるガーデンでの演奏者を募集します。

【募集日程】2026年5月17日（日）、24日（日）、31日（日）、6月7日（日）、14日（日）

※1日1組の出演です。※雨天中止。※応募条件はHPをご確認ください。

【応募期間】募集中～2026年2月28日（土）

【審査期間】2026年3月1日（日）～14日（土）

※2026年3月31日（火）までに当選者へ連絡します。

※天候により開花状況が変動する場合があります。最新の状況はSNSをご確認ください。

X（旧Twitter） ＠rokkomorinone Instagram @siki_garden

＜営業概要＞

【入場料】大人（中学生以上）1,700円 小人（4歳～小学生）850円

※2026年3月14日以降の料金

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当イベント期間中は、毎週木曜日（2026年4月30日（木）は営業）

【駐車料金】普通車1,000円／台

※2026年5月2日（土）～6日（水・休）、8月13日（木）～16日（日）は2,000円

※価格は全て税込です。※金額表記のないイベントは入場料のみで参加できます。

