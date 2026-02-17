特許技術×AIで業務DXを加速。対話からシステムを自動生成する「AWLL Studio」今春リリース

株式会社AWLL

企業の“成長インフラ”を整備する突破力と実行力を持つITカンパニー、株式会社AWLL（本社：東京都千代田区、代表取締役：林 恭輝、以下当社）は、要件定義と同時に実働システムを生成するAI活用型業務プラットフォーム「AWLL Studio」を今春リリースいたします。

本プロダクトの技術基盤強化を目的として、株式会社ヴァーチャル・エヌ（本社：東京都、代表取締役：西野 嘉之）保有の特許第5901483号に関するライセンス契約を締結。さらに、ユーレット株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：西野 嘉之）と技術支援に関するコンサルティング契約を締結いたしました。

本提携により、「AWLL Studio」は特許技術を基盤とした信頼性の高いアーキテクチャと専門的な技術支援体制を確立し、業務システム開発の在り方そのものを再定義してまいります。

■ 開発の背景

従来の業務システム開発は、「要件定義 → 設計 → 実装」という工程分断型モデルに依存してきました。その結果、完成後の仕様齟齬や工期の長期化、手戻りの発生といった構造的課題が常態化しています。

「AWLL Studio」は、この構造そのものを刷新するために設計された対話型業務開発基盤です。要件を整理しながらその場で画面とデータ構造が生成される仕組みにより、設計と実装の分断を解消。業務担当者と開発の距離を大幅に縮めることを可能にします。今回の特許技術導入および技術支援体制の強化により、より堅牢で拡張性の高いプラットフォームへと進化いたしました。

■AWLL Studioの主な特長

1. 要件定義と同時に実働化する開発構造

対話を通じて業務要件を整理しながら、リアルタイムで画面・データベース構造を生成。設計完了を待たずに、実際に動くシステムを確認できます。

2. AI連携による対話型インターフェース

生成AIとの連携により、抽象的な指示から具体的な業務アプリケーションを自動生成。音声入力にも対応し、直感的な操作体験を実現します。

3. 高度な拡張性を備えたアーキテクチャ

株式会社ヴァーチャル・エヌ保有の特許第5901483号を活用し、内部設計において高い拡張性と変更耐性を確保。業務要件の変化や将来的な機能追加にも対応できる堅牢な構造を採用しています。

■協力会社概要

株式会社ヴァーチャル・エヌ

代表者：代表取締役 西野 嘉之

所在地：東京都文京区小石川四丁目16番13号

ユーレット株式会社

代表者：代表取締役 西野 嘉之

所在地：東京都文京区小石川五丁目41番1号

■株式会社AWLL会社概要

株式会社AWLLは、DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じてお客様の事業拡大に貢献しています。お客様の事業と業務を深く理解し、最適なシステムを提案、導入、開発することで、特に不動産業界のデジタル変革を推進しています。ITコンサルティングやITシステムに関する豊富な経験を持つ専門家が、システムコンサルティングサービスを提供しています。

【会社概要】

法人名：株式会社AWLL

代表者：林 恭輝

所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-15 L.Biz御茶ノ水4F

設立：2023年1月4日

事業内容：IT戦略コンサルティング、システム導入コンサルティング・支援、ITシステム構築支援

URL：https://www.awll.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AWLL MAIL: info-awll-studio@awll.jp