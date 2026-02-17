オーデマ ピゲ、カスタムストラップサービスを開始

オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

この度オーデマ ピゲ ジャパンは、「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ」コレクション専用のカスタムストラップサービスを東京・銀座のオーデマ ピゲ カスタマーサービスにてスタートいたしました。ストラップの素材やカラー、ステッチ、イニシャルエングレービングなどを自由に組み合わせることで日本のお客様の多様な美意識にお応えする特別なオーダーメイド体験をご提供いたします。

本サービスは、「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ 」コレクションを対象とし、通常ラインナップにはない素材やカラー、ステッチの組み合わせを実現できる、日本限定のパーソナライゼーションプログラムです。「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ」は、伝統的な時計製作と現代的な美意識を融合させたコレクションとして2019年の登場以来、日本のお客様から高い支持をいただいているコレクションです。一方で、色彩や素材を通じて“自分らしさ”を表現したいと望む声も多く、本サービスを開始する運びとなりました。

アリゲーターまたはカーフレザーをベースに、豊富なカラーバリエーションの表革・裏革をお選びいただけます。ケースとの調和を生むステッチ、個性をさらに引き立てる遊革も選ぶことができ、ご自身のスタイルに最も適したデザインを完成させることができます。アリゲーターは23色、カーフレザーは16色、ステッチは28色の展開*です。ストラップへのイニシャルエングレービングにも対応し、より特別な一本としてお楽しみいただけます。価格はアリゲーターストラップが134,200円（税込）、カーフレザーストラップが108,900円（税込）となります。オーダー内容に応じて約3週間から6週間程でご用意いたします。

*カラーや素材の在庫状況は随時変更の可能性がございます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。

オーデマ ピゲ カスタマーサービス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-5-13 CSS ビルディングIII 2F

TEL : 03-6830-0789

営業時間：11:30-19:30(年中無休/年末年始を除く)

Email：service.jp@audemarspiguet.com

オーデマ ピゲについて

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族（オーデマ家、ピゲ家）によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。

https://www.audemarspiguet.com/com/ja/home.html