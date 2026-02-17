【野外民族博物館リトルワールド】ミラノの名物グルメや情熱の生演奏など勢ぞろい「イタリアンフェア」を2/21（土）より開催

株式会社名鉄インプレス

野外民族博物館「リトルワールド」（愛知県犬山市、所長：猪飼康平）では、2026年2月21日(土)から期間限定で、イタリアの魅力を詰め込んだ「イタリアンフェア」を開催します。この冬、世界的な注目を集める北イタリア・ミラノに焦点を当て、現地で愛される伝統グルメの提供や、情緒あふれるイタリアンミュージックのステージを実施。さらに、イタリア産のグッズやお菓子の販売も行い、パスポートのいらない「イタリアへの旅」をお届けします。

詳細は下記の通りです。

ミラノグルメ（イメージ）旅気分を味わう！本場ミラノの味を再現した「ミラノグルメ」

この冬、世界が注目する北イタリア・ミラノの名物料理を期間限定で提供します。

【提供メニュー】

◆リゾット・アッラ・ミラネーゼ \1,000

◆コトレッタ \1,100

◆ラザニア・アッレミリアーナ（エミリア風ラザニア） \1,150

販売場所：アルベロベッロ

開催日：2月21日(土)～23日(月・祝)

インストゥルメンタルバンド「DAMERINO（ダメリーノ）」22日(日)限定-心躍る「イタリアンミュージックステージ」

インストゥルメンタルバンド「DAMERINO（ダメリーノ）」による情熱と洗練が響き合うイタリアンサウンド 。陽光きらめくイタリアの空気を感じる、心躍るひとときをお届けします。 ギター芦田良平、ヴァイオリン中塚哲司、パーカッション橋爪拓、サックス関真哉４人の伊達男たち「DAMERINO」の軽快でおしゃれなライブをお楽しみください。

場所：ヨーロッパエリア 特設ステージ

開催日：2月22日(日)

公演時間：１.11：30～ ２.13：30～ ３.14：30～ （各回約20分）

〈アーティストについて〉

DAMERINO／WEB：

https://www.almaz.co.jp/damerino/

Instagram：

https://www.instagram.com/damerino_japan/

当日の天候・気候等の状況により、開催場所の変更や内容の変更、または中止となる場合がございます。変更となった場合は公式HP・SNSにてお知らせします。あらかじめご了承ください。

イタリアングッズ（イメージ）自分へのご褒美に。選ぶのが楽しい「イタリアングッズフェア」

イタリアから届いたおしゃれなお菓子やワイン、香り豊かな石鹸など、手にするだけで気分が華やぐアイテムを期間限定でセレクトしました。

販売場所：メルヘンバルト

開催日：2月21日(土)～3月1日(日)

ロミオとジュリエット風衣装（イメージ）【期間限定】憧れの物語の世界へ。「ロミオとジュリエット」風衣装体験

イタリア・ヴェローナを舞台にした不朽の名作『ロミオとジュリエット』。その世界観をイメージした華やかな衣装が期間限定で復活します。異国情緒あふれる園内の景観をバックに、物語の主人公になりきって記念撮影をお楽しみいただけます。

体験場所：ヨーロッパ衣装館「ヴォヤージュ」

開催期間：2月6日(金)～23日(月・祝)

料金：\600／1着（体験時間：10分間）

※ウィンターチケット対象

▼衣装体験ウィンターチケットの詳細はこちら▼

https://www.littleworld.jp/news/p8963/

【リトルワールド公式サイト】https://www.littleworld.jp/

※別途、リトルワールドへの入館料金が必要です。

※画像はすべてイメージです。

※表示料金については税込み表示です。

※イベント内容は急遽変更する可能性がございます。詳しくはコラボイベント特設サイトをご覧ください。