エスエスケイがスポーツ・健康関連企業の合同説明会「アスカチ2027」を3/3＠東京、3/9＠大阪で開催！

株式会社エスエスケイ

株式会社エスエスケイは、2027年卒業予定の専門学校生・短期大学生・大学生・大学院生を対象とした、スポーツ・健康関連企業の合同企業説明会を3月3日に東京で、3月９日に大阪で開催。ガンバ大阪や大阪ブルテオン、名古屋ダイヤモンドドルフィンズなどプロスポーツチームも出展します。現在、特設サイトで参加者を受け付けています。参加無料。

■4年連続10名以上が内定獲得！

スポーツ系合同企業説明会『アスカチ』は2022年にスタート。過去4回の実施ではいずれも参加学生のうち10名以上が出展企業の内定を勝ち取った実績を誇ります。そんな、学生と企業の双方にとってメリットの高い『アスカチ2027』を今年も開催。3月3日に東京、3月9日に大阪で開催します。

参加企業は、スポーツメーカー、スポーツ卸、プロスポーツチーム、スポーツイベントの企画運営、スポーツ施設の建設業、スポーツマーケティング、スクールユニフォームメーカー、スポーツ総合商社、 健康食品メーカーなど、いずれもスポーツや健康に関連する企業です。

特にＪリーグやＢリーグ、SVリーグといったプロスポーツチームの話を同時に聞ける機会は少なく、スポーツ総合商社として80年にわたり、スポーツ業界に携わってきた実績とスポーツ業界に強いコネクションがあるエスエスケイならではの合同企業説明会です。

学生にとっては、興味のある業界を1日で効率良く収集・比較検討することができる機会になっています。30分1コマの説明会を5回聞いてもらい、その後懇親会を実施。昨年初めて実施した懇親会は、訪問できなかったブース企業の話を聞けたり、軽食をとりながら人事担当者とも忌憚なく話ができるなど、学生、企業ともに高評価。学生と人事担当者の距離感が近く、よりフランクな形で積極的にコミュニケーションが取れることが通常の企業説明会との違いです。

狭き門といわれているスポーツ業界の複数企業の声を直接聞くことが、具体的に仕事のイメージを持つことに繋がり、やりたいことを明確にすることができます。

■応募サイト

現在、特設サイトで両会場の参加を受け付けています。対象は2027年卒業予定の専門学校生・短期大学生・大学生・大学院生で、東京会場、大阪会場ともに2月28日まで受け付け。参加は無料です。

※先着100名となっており、定員に達し次第締め切ります。

https://www.sskrelations.co.jp/new-graduate/asukachi2027/

■イベント概要

【東京会場】

2026年3月3日（火）

13:00～17:00（受付12:30～）

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 5階 北展示室（東京都港区海岸1－7－1）

●参加企業（予定）

株式会社彩ユニオン

株式会社セレスポ

瀧本株式会社

日勝スポーツ工業株式会社

株式会社ゴーセン

株式会社石川ツエーゲン

株式会社ジョインハンズスポーツ

株式会社ドリームゲート

フジモトHD株式会社

株式会社エスエスケイ

※参加企業は変更になる可能性があります。

【大阪会場】

2026年3月9日（月）

13:00～17:00（受付12:30～）

会場：OMM 2階 Cホール（大阪市中央区大手前1-7-31）

●参加企業（予定）

株式会社彩ユニオン

株式会社セレスポ

瀧本株式会社

長谷川体育施設株式会社

株式会社ガンバ大阪

株式会社ゴーセン

大阪ブルテオン

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

フジモトHD株式会社

株式会社エスエスケイ

※参加企業は変更になる可能性があります。

※株式会社ガンバ大阪、大阪ブルテオンは2027年卒を対象とした新卒採用を実施しませんが、プロスポーツチームで働く魅力や環境、ポイントなどを説明します。

■スポーツ系企業の出展検討、会場見学も随時受付中

また、学生の参加募集に合わせて、次年度以降の出展企業も合わせて募集しています。イベント会場で熱気溢れるリアルな現場の見学も可能。業界を目指す学生に出会えることはもちろん、参加企業と交流できる点も、出展メリットのひとつです。お問合せは株式会社エスエスケイのリレーションズ事業室（https://www.sskrelations.co.jp/contact/）まで。



■エスエスケイが行う就職/転職支援サービスについて

スポーツ総合商社のエスエスケイは80年にわたりスポーツ用品流通業の実績を強みに、メーカー取引先400社、販売店3,300法人の流通ネットワークを活用した、有料職業紹介事業を2019年より展開。体育会学生やスポーツ業界を目指す学生の就職支援、アスリートのセカンドキャリア、およびスポーツ業界への転職を目指す方の支援を中心に行っています。また、スポーツ業界やスポーツ・健康に関わりや興味を持つ他の業界、企業様の採用支援も行っています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.sskrelations.co.jp/