その表現、実は違法かも？「あぶない薬機法表現」と言い換え事例をまとめた対策レポートを無料公開

株式会社GOAT事例付き「あぶない」薬機法表現言い換え集

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永 俊）は、化粧品や健康食品のEC店舗運営において避けて通れない「薬機法（旧薬事法）」および「景表法」に関する、NG表現と言い換え例をまとめた対策レポートを公開いたしました。

本レポートでは、つい使ってしまいがちな「あぶない表現」をカテゴリー別にピックアップし、以下の3つの観点から実践的な対策を解説しています。

■本資料の3つのポイント

【即実践可能な言い換え】

「シミが消える」「痩せる」などのNG表現に対し、法律を遵守しながら魅力を伝える具体的な「言い換えフレーズ」を掲載

【ジャンル別網羅】

化粧品（美白・シワ・育毛）、健康食品（ダイエット・免疫）、美容雑貨（小顔・脱毛）など、ECで主要なジャンルを幅広くカバー

【運用ルールの明確化】

2023年10月から施行されたステマ規制への対応や、打ち消し表示の文字サイズなど、見落としがちな運用ルールも解説

■このような方に最適です

- 楽天市場やAmazonなどで化粧品・健康食品・美容雑貨を販売されている方- 自社の商品ページ（LP）や広告バナーの表現に不安がある方- 「どこまでがOKで、どこからがNGなのか」の線引きを具体例で知りたい方- 売上を落とさずに、コンプライアンスを守った訴求を作りたい方

■資料のハイライト

法律違反のリスクを回避しつつ、商品の魅力を正しく伝えるためのポイントを一部ご紹介します。

▼化粧品：「治療」ではなく「予防・見せ方」へ変換

「シミが消える」「シワが治る」といった表現は、承認外の治療効果を暗示するため薬機法違反となります。

◎言い換えのポイント

「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ（予防）」や、「乾燥による小ジワを目立たなくする（効能評価試験済みの場合）」といった、事実に基づいた予防やケアの表現に変換が必要です。

上記のような「そのつもり」がなくてもついつい使ってしまうような表現をジャンル別に収録しています。

代表コメント

「EC市場の拡大に伴い、薬機法や景表法の監視・規制は年々厳しくなっています。

「他店もやっているから大丈夫」という認識でNG表現を使い続け、ある日突然、措置命令を受けたりアカウント停止になったりするケースは後を絶ちません。

しかし、法律を守ることは『何も言えなくなる』ことではありません。

今回のレポートで紹介しているように、視点を少し変え、言葉を選び直すだけで、リスクを回避しながらお客様に商品の魅力を十分に伝えることは可能です。

本資料が、皆様の店舗を守り、長く愛されるブランドを作るための一助となれば幸いです。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

【お申し込みはこちら】

「事例付き「あぶない」薬機法表現言い換え集」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

📥お申し込みURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/pharmaceutical-expression-paraphrases/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260217yakkihou)

【EC運営のご相談も受付中】

💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

💡「食品ECの専門的な知識がある担当者に話を聞きたい」

💡「広告を運用しているが、効果が出ていない」

このようなお悩みをお持ちの方は、株式会社GOATにご相談ください。

楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします。

📥株式会社GOATサービス資料はこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/claim-service-document/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260217yakkihou)

📩EC運営のご相談はこちら(https://goat-ec.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260217yakkihou)