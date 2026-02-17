【2026年ECトレンド予測】「売る」だけの時代は終了。AI接客とスマホ完結が鍵を握る、未来のEC戦略レポートを無料公開

株式会社GOAT2026年上半期Eコマーストレンド予測レポート

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永 俊）は、2026年上半期に向けたEコマース市場の動向と、事業者が取るべき具体的な対策をまとめたトレンド予測レポートを公開いたしました。

本レポートでは、変化の激しいEC市場において2026年に向けて押さえておくべき主要なトレンドを分析し、以下の3つの観点から解説しています。

■本資料の3つのポイント

【脱・PC思考】

売上の6割がモバイルへ。カゴ落ちを防ぎ、指先ひとつで完結させる「スマホファースト」な売り場設計

【AIの実用化】

業務効率化だけでなく、顧客の「迷い」を消し購入率を高めるための具体的なAI活用術

【ファン化戦略】

広告費高騰時代を生き抜くための、SNS・ライブコマース・配送品質を掛け合わせた「信頼」の積み上げ方

■このような方に最適です

- 2026年に向けて、中長期的なEC事業戦略を策定したい経営者・責任者の方- 広告費の高騰により、新規獲得偏重のモデルに限界を感じている方- 「越境EC」や「AI導入」に興味はあるが、具体的に何から始めるべきか悩んでいる方- 物流問題や不正注文対策など、守りの部分も含めた店舗運営の最適解を知りたい方

■2026年のEC市場を左右する『4つの分岐点』

本レポートでは、単なる流行の紹介にとどまらず、事業の成否を分ける重要な意思決定ポイントを提言しています。

▼「待たせるサイト」か、「瞬時に買えるアプリ」か

2026年にはEC売上の約6割がモバイル経由になると予測されています。

ページの表示速度や決済の手間は、そのまま機会損失に直結します。「専用アプリ」や「ID入力不要のワンクリック決済」を導入し、お客様をお待たせしないストレスフリーな環境を用意できるかが、勝負の分かれ目となります。

▼「画一的な販売」か、「AIによる個客対応」か

AI活用の本質は、お客様の「迷い」を消すことです。

検索機能やチャットボットにAIを導入し、曖昧なニーズからでも最適な商品を提案する「おもてなし」を実現できる店舗が選ばれる時代になります。また、商品説明文の作成などをAIに任せることで、人は「戦略」や「接客」に集中する体制づくりが急務です。

▼「ただ届ける」か、「信頼を届ける」か

物流業界の人手不足や環境意識の高まりにより、「配送」もブランディングの一部となります 。再配達を減らす「置き配」や「コンビニ受取」の導入、過剰梱包の見直しなど、環境と社会に配慮した姿勢を示すことが、お客様からの信頼獲得（＝指名買い）につながります。

▼「焼き畑農業」か、「ファンとの共創」か

新規集客コストが上がり続ける中、一度購入してくれたお客様といかに長く付き合うかが重要です。SNSでの発信やライブ配信を通じて、商品のスペックだけでなく「スタッフの熱量」や「ブランドの想い」を伝え、価格競争に巻き込まれない熱狂的なファンコミュニティを作れるかが企業の寿命を決定づけます。

代表コメント

「2026年に向けて、EC市場の競争ルールは「商品を並べて売る」ことから、「快適な購入体験を提供する」ことへと完全にシフトしています。

今回のレポートをまとめていて痛感したのは、「テクノロジーの進化」と「人間味のある接客」の融合の重要性です。AIやスマホ決済で徹底的に手間を省きつつ、SNSや配送の丁寧さで人の温かみを伝える。この両輪が回っている店舗様が、これからの時代をリードしていくでしょう。

本レポートが、貴社の「次の一手」を決める羅針盤となり、変化をチャンスに変えるきっかけになれば幸いです。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

