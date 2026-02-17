生ビール１杯70円！創業70周年の鳥重商店が 2/22～「大創業祭」を開催。～　物価高に挑む”鶏バカ”の恩返し　～

株式会社鳥重商店

地産地鶏専門会社として、名古屋コーチンをはじめとする鶏肉の加工・卸を手がけ、愛知・岐阜を中心に直営飲食店・物販店を展開する株式会社鳥重商店（本社：愛知県名古屋市）は、2026年に創業70周年を迎えます。

70年分の「ありがとう」を形にするべく、鳥重商店グループの飲食店舗にて「70周年 大創業祭」を2026年2月22日（日）～2月28日（土）に開催いたします。

期間中は、対象店舗で生ビール・ハイボールなどが“1杯70円”となる「スーパードリンクタイム」（※一部店舗はフリーフロー）や、70周年にちなんだ限定メニュー、さらに7万円の国内ギフト旅行券などが当たる“ハズレでも嬉しい特典付き”抽選会を実施。

「鶏を尊び、鶏に惚れ、鶏を愛する」鳥重商店らしく、職人の手捌きで届ける“本物の鶏の旨さ”はそのままに、地域の皆さまへ驚きと笑顔をお届けします。

■ 70周年 大創業祭｜3つの見どころ

「炭火やきとり 鳥重」@クロスコートタワー 「名古屋コーチン鉄板酒場とりしげ」 @中日ビル

1）“時代逆走価格” スーパードリンクタイム（限定3日間）

2026年2月22日（日）～2月24日（火）の3日間、対象店舗にて「スーパードリンクタイム」を実施します。

中日ビル店以外の対象店舗では、生ビール・サワー・ハイボールなどが“何杯飲んでも1杯70円”（17:00～／90分制）に。

中日ビル店はオールタイムで「90分 770円」のフリーフロー（飲み放題）をご用意し、気軽な一杯から宴会利用まで幅広くお楽しみいただけます。

2）これまでの「感謝」を形に。限定4日間の店舗別スペシャル（2/25～2/28）

2月25日（水）～2月28日（土）の4日間は、各店舗が“鳥重らしさ”を詰め込んだ限定企画を展開します。

赤い鳥JR名駅/赤い鳥JR岐阜では「本日の焼鳥シリーズ」として25日はとっぽ串、26日は砂肝串をそれぞれ1本70円でご提供いたします。※おひとり様70本まで 名古屋コーチン鳥しげ錦本店では2月限定の鳥しげコースを特別価格7,700円でご用意。70周年の節目にふさわしい内容でお届けします。※先着70名様に限ります。鳥重クロスコートタワー店では「本日の焼鳥シリーズとして27日はせせり串、28日は皮串をそれぞれ70円で提供いたします。※おひとり様70本まで名古屋コーチン鉄板酒場とりしげ中日ビル店では、通常1,500円のセットメニューを70周年感謝セットとして770円で販売いたします。※おひとり様7セットまでまた、JR岐阜鶏焼き食堂カシワヤでは、「ボリューム満点コースを通常価格1名5,000円のところ特別価格2名7,700円でご提供など※先着77セット節目ならではの特別企画を準備しております。

3）7万円旅行券も！ハズレでも嬉しい「豪華抽選会」

期間中、対象店舗のご利用金額に応じて抽選応募券を進呈し、豪華景品が当たる抽選会を実施します。

【飲食店舗】2/22～2/28：お会計3,000円ごとに応募券1枚。

【直売所（八田加工センター内）】2/18・2/25：お買い上げ1,500円ごとに応募券1枚。

特賞は「国内ギフト旅行券 7万円分」。さらに「2026 中日ドラゴンズ バンテリンドーム開幕戦ペアチケット」や、iRobot ルンバ、新米セット、グループ食事券／直売所金券などをラインナップしました。

当選発表は2026年3月1日（日）より、店頭・公式HP・公式LINEにて行います（引換期間：2026年3月1日～5月10日）。

※期間中は、その他割引・クーポン等の併用はできません。

■背景｜昭和30年創業。70年分の感謝を、食卓へ。

創業当時の様子

鳥重商店は、「創業昭和30年」以来、鶏に対する全てにおいてこだわり、いかにして鶏の良さについて伝えるかをポリシーに、あらゆる角度からそれを鶏心たるものとして理解し、ノウハウを培ってきました。本業は卸業であり、養鶏場より大切に育てた鶏を、本社工場にて加工処理し、鶏を愛する皆様に、新鮮さと美味しさを提供することを使命としております。

鳥重グループはお客様から信頼と信用される会社として、鶏の事なら「鳥重さん」と言って頂けるよう、創業当時から変わらず、ライン化が進む業界のなかでも“まな板”で一羽一羽を丁寧に解体し、鮮度と品質にこだわり続けています。

そんな鳥重商店だからこそ、また、食品や光熱費の高騰が続くいまだからこそ、外食の時間が少しでも「ほっとするご褒美」になるように--。

70周年の節目に、価格面でも体験面でも“驚き”と“感動”を用意し、地域のにぎわいづくりに貢献したいという想いから本企画を立ち上げました。

■ 周年イベントへの思い （代表取締役 羽田野 瞳より）

養鶏場で大切に育てた鶏を、本社工場にて加工処理職人の手捌きで“本物の鶏の旨さ”をお届け

「70周年は通過点。これまで支えてくださった地域の皆さま、取引先さま、生産者の皆さまへ、心からの“ありがとう”をお伝えしたい--。

鳥重商店が大切にしてきたのは、“鶏と言えば鳥重さん”と声をかけていただけるように、丁寧・安心・安全を積み重ねることです。

当日は、鳥重らしい“鶏の旨さ”と、思わず笑ってしまうような“時代逆走価格”でお迎えします。ぜひ、ご家族やご友人と一緒にお越しください。」

■ 会社概要

社名：株式会社鳥重商店

所在地：〒453-0855 愛知県名古屋市中村区烏森町七丁目297番地

事業内容：鶏肉の食鳥処理・加工・卸、小売（直売所／酉の市）、飲食店運営

URL：https://torisige.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社鳥重商店 広報窓口

TEL：052-486-1128（平日 9:00～17:30）

お問い合わせフォーム：公式サイト「お問い合わせ」より