「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズから「塩バター」を新発売、「シュガーバター」をリニューアル　さらにシリーズ全品のパッケージを刷新

写真拡大 (全13枚)

“ぬって、焼いて、サクッ！”ベーカリーの焼きたてパンを手軽に　2月19日(木)から全国に出荷

アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、パンに塗って焼くだけで手軽に本格的なトーストメニューが楽しめる「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズから「塩バタートーストスプレッド」を新たに発売します。また、「シュガーバタートーストスプレッド」をリニューアルするとともに、シリーズ全品の商品パッケージを刷新します。







伸長を続けるスプレッド市場、手軽さと本格的な味わいが人気

近年パン用のスプレッド市場は継続的に伸長しています。「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズも使いやすいチューブ容器で、塗って焼くだけで手軽に本格的な味わいを楽しめることが支持され、売上は好調に推移しています。さらに開封後も常温で保存できることから、アウトドアシーンでも使用されるなど活用の幅が広がっています。

“ぬって、焼いて、サクッ！” ベーカリーで人気のパンを手軽に楽しめる

「塩バタートーストスプレッド」は、芳醇なバターのコクと香りにまろやかな塩味のロレーヌ岩塩がアクセントになっています。パンに塗って焼くとバターの香りが広がり、ベーカリーのような塩バターパンを楽しむことができます。

　「シュガーバタートーストスプレッド」は、よりサクサクな食感と乳・バターのコクを感じる仕立てにリニューアルしました。シュガーの楽しい食感を感じることが出来ます。







塩バタートースト















シュガーバターラスク






広告・販促活動

■新Web CMの配信が決定

「ヴェルデ トーストスプレッド」の新Web CM「SPEED BAKERY」篇(15秒)を、2026年2月17日(火)より公開します。商品特徴である“ぬって、焼いて、サクッ！”をシズルにフォーカスをしながらリズミカルに表現しました。忙しい朝でも手軽にベーカリーの味わいが楽しめるということを伝えます。

・タイトル：「SPEED BAKERY」篇

・公開日：2026年2月17日(火)

・視聴URL：https://youtu.be/8HjG7ssrsGE











■屋外広告の掲載

・掲載期間：4月20日(月)〜5月3日(日)

・掲載地域：札幌、仙台、さいたま、名古屋、西宮、広島、福岡

アヲハタはさまざまな場面で手軽に使える「ヴェルデ　トーストスプレッド」シリーズを通して、食卓においしさと楽しさを届けていきます。

商品の概要は以下の通りです。

１．商品名・内容量・価格・賞味期間





２．出荷日

2026年2月19日（木）から全国に出荷

３．商品特徴

パンに塗って焼くだけで、手軽に本格的なトーストメニューを楽しめるチューブ入りスプレッドです。平口の絞り口で、スプーンを使わずにパンに塗ることができます。トーストのホカホカ感を感じる、視認性の良いパッケージに刷新しました。

塩バタートーストスプレッド

芳醇なバターのコクと香りにまろやかな塩味のロレーヌ岩塩がアクセントになっています。

シュガーバタートーストスプレッド

シュガーのサクサク食感と乳・バターのコクが楽しめます。





















本件に関するお問合わせ先

アヲハタ株式会社　広報室　

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-4-13　

TEL:03-3407-8181

E-mail:bfpr@aohata.co.jp