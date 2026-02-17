「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズから「塩バター」を新発売、「シュガーバター」をリニューアル　さらにシリーズ全品のパッケージを刷新











２．出荷日2026年2月19日（木）から全国に出荷３．商品特徴パンに塗って焼くだけで、手軽に本格的なトーストメニューを楽しめるチューブ入りスプレッドです。平口の絞り口で、スプーンを使わずにパンに塗ることができます。トーストのホカホカ感を感じる、視認性の良いパッケージに刷新しました。塩バタートーストスプレッド芳醇なバターのコクと香りにまろやかな塩味のロレーヌ岩塩がアクセントになっています。シュガーバタートーストスプレッドシュガーのサクサク食感と乳・バターのコクが楽しめます。