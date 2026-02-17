こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズから「塩バター」を新発売、「シュガーバター」をリニューアル さらにシリーズ全品のパッケージを刷新
“ぬって、焼いて、サクッ！”ベーカリーの焼きたてパンを手軽に 2月19日(木)から全国に出荷
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、パンに塗って焼くだけで手軽に本格的なトーストメニューが楽しめる「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズから「塩バタートーストスプレッド」を新たに発売します。また、「シュガーバタートーストスプレッド」をリニューアルするとともに、シリーズ全品の商品パッケージを刷新します。
伸長を続けるスプレッド市場、手軽さと本格的な味わいが人気
近年パン用のスプレッド市場は継続的に伸長しています。「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズも使いやすいチューブ容器で、塗って焼くだけで手軽に本格的な味わいを楽しめることが支持され、売上は好調に推移しています。さらに開封後も常温で保存できることから、アウトドアシーンでも使用されるなど活用の幅が広がっています。
“ぬって、焼いて、サクッ！” ベーカリーで人気のパンを手軽に楽しめる
「塩バタートーストスプレッド」は、芳醇なバターのコクと香りにまろやかな塩味のロレーヌ岩塩がアクセントになっています。パンに塗って焼くとバターの香りが広がり、ベーカリーのような塩バターパンを楽しむことができます。
「シュガーバタートーストスプレッド」は、よりサクサクな食感と乳・バターのコクを感じる仕立てにリニューアルしました。シュガーの楽しい食感を感じることが出来ます。
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
