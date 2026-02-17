



1000形1702-1編成



※画像は全てイメージです。 1000形1702-1編成※画像は全てイメージです。

撮影会場となる久里浜工場では，2023年デビューの塗装仕様の1000形1701-1編成と今年度の新造車両であるステンレス仕様の1000形1702-1編成, 営業運転開始前の1000形1703-1編成を撮影いただけるほか, 1500形1700番台では「初日号」や「マリンパーク号」などのかつて使用した実際のヘッドマークを掲出している姿も撮影いただけます。



その他，ツアー参加者には，非売品「オリジナルノベルティ」のプレゼントもございます。長年にわたり，京急の線路を走り続け，たくさんの乗客を運んできた1500形1700番台と2023年デビューの1000形1701-1編成, 今年度の新造車両である1000形1702-1編成, 1000形1703-1編成の３形式が並んだ姿をじっくりと堪能することができる貴重な機会を京急 楽・宴ツアーでご提供いたします。





京急 楽・宴ツアー≪第31弾≫「新旧1700番台大集合撮影会！」





１．内 容



（1）実施期日



2026年３月15日（日）９：00〜13：00



※雨天決行



（2）募集人数



100名 ※最少催行人員80名



（3）料金



20,000円（税込）



※大人・子ども同額です。



※クレジットカードのみでの決済となります。



（4）募集期間



2026年２月20日（金）12：30〜３月２日（月）17：00



※お申し込みは先着順です。



※応募状況により，追加募集する場合がございます。



※募集定員に達した場合，上記期間内でも募集を終了いたします。



※１件のお申し込みにつき, ２名さままでとさせていただきます。



（5）ツアーの所要時間・発着駅（赤字箇所調整中）



９：00〜9：30 京急久里浜駅 改札外にて受付



９：40頃 京急久里浜駅から貸切列車にて出発



９：50頃 久里浜工場18番線入線



10：00頃 久里浜工場内にて撮影会を実施



■３種類の1700番台を展示！



様々なヘッドマークを掲出した姿や営業運転開始前の編成を心ゆくまで撮影できるのは撮影会ならでは！！



※行先表示幕，種別幕のLED電灯，スカートは現行の車両と同様となります。



12：20頃 撮影会終了



12：40頃 久里浜工場から貸切列車にて出発



13：00頃 京急久里浜駅 改札外にて解散



（6）撮影会の車両留置



（7）ツアー参加へあたって注意事項



・各号車内の座席は自由席となりますので，譲り合ってご着席ください。



・撮影会場では，皆さまが平等に撮影できるよう，スタッフが誘導いたしますので，指示には必ず従い，全員が気持ちよく撮影ができるようご協力お願いいたします。三脚・脚立などの使用はご遠慮ください。



・当日係員の指示に従っていただけない方には，その後のツアーへのご参加をお断りさせていただく場合がございます。



・お申し込み時点で15歳以上18歳未満のご参加には親権者（法定代理人）の同意書が必要です。



・開催日の時点で，15歳未満の方のご参加の場合, 親権者（法定代理人）の同行が必要です。



・同行者の方もツアー参加料金が発生いたします。



（8）旅行企画・販売



株式会社京急アドエンタープライズ



観光庁長官登録旅行業第2020号 総合旅行業務取扱管理者 石田淳一



２．申込方法



京急 楽・宴ツアーホームページからお申し込み ※先着順



京急 楽・宴ツアーホームページＵＲＬ：



１．内 容（1）実施期日2026年３月15日（日）９：00〜13：00※雨天決行（2）募集人数100名 ※最少催行人員80名（3）料金20,000円（税込）※大人・子ども同額です。※クレジットカードのみでの決済となります。（4）募集期間2026年２月20日（金）12：30〜３月２日（月）17：00※お申し込みは先着順です。※応募状況により，追加募集する場合がございます。※募集定員に達した場合，上記期間内でも募集を終了いたします。※１件のお申し込みにつき, ２名さままでとさせていただきます。（5）ツアーの所要時間・発着駅（赤字箇所調整中）９：00〜9：30 京急久里浜駅 改札外にて受付９：40頃 京急久里浜駅から貸切列車にて出発９：50頃 久里浜工場18番線入線10：00頃 久里浜工場内にて撮影会を実施■３種類の1700番台を展示！様々なヘッドマークを掲出した姿や営業運転開始前の編成を心ゆくまで撮影できるのは撮影会ならでは！！※行先表示幕，種別幕のLED電灯，スカートは現行の車両と同様となります。12：20頃 撮影会終了12：40頃 久里浜工場から貸切列車にて出発13：00頃 京急久里浜駅 改札外にて解散（6）撮影会の車両留置（7）ツアー参加へあたって注意事項・各号車内の座席は自由席となりますので，譲り合ってご着席ください。・撮影会場では，皆さまが平等に撮影できるよう，スタッフが誘導いたしますので，指示には必ず従い，全員が気持ちよく撮影ができるようご協力お願いいたします。三脚・脚立などの使用はご遠慮ください。・当日係員の指示に従っていただけない方には，その後のツアーへのご参加をお断りさせていただく場合がございます。・お申し込み時点で15歳以上18歳未満のご参加には親権者（法定代理人）の同意書が必要です。・開催日の時点で，15歳未満の方のご参加の場合, 親権者（法定代理人）の同行が必要です。・同行者の方もツアー参加料金が発生いたします。（8）旅行企画・販売株式会社京急アドエンタープライズ観光庁長官登録旅行業第2020号 総合旅行業務取扱管理者 石田淳一２．申込方法京急 楽・宴ツアーホームページからお申し込み ※先着順京急 楽・宴ツアーホームページＵＲＬ： https://www.keikyu-ad.co.jp/rakuen_tour/index.php

以 上



