オーラルたばこ「VELO」利用者数の増加を受け、取扱店舗数を全国で順次拡大













































BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、新ジャンル・オーラルたばこ「VELO」の日本市場における利用者数の増加を受け、より多くのお客様が購入しやすいよう取扱店舗数を全国で順次拡大します。

















‐ 3月3日よりセブン‐イレブン[1]、3月16日よりセイコーマート[1]にて順次販売開始





これまで「VELO」は、glo™公式オンラインストア[2]やglo™銀座ストア、全国のたばこ取扱店[1]に加え、ファミリーマートやNewDays・NewDays KIOSKなどの一部コンビニエンスストア[1]をはじめとする複数の販売拠点で展開してまいりました。2022年から2025年の約3年間でオーラルたばこ製品の利用者数が約3倍に増加[3]したことを受け、より多くのお客様にとってVELOをお買い求めやすくなるよう、取扱店舗数を拡大いたします。2026年3月3日より全国のセブン‐イレブン[1]、また2026年3月16日よりセイコーマート[1]にて、順次販売開始いたします。



































































日本市場で利用者数が増加する「VELO」オーラルたばこ「VELO」は、白いパウチを唇の内側にセットするだけで、たばこの刺激を味わえるスウェーデン生まれの無煙たばこです。火やデバイスを使わず、たばこ葉を燃焼も加熱もしないため、煙やニオイが発生せず、いつでもどこでも使用できることが特長です。この度、全国のセブン‐イレブン[1]及びセイコーマート[1]での取扱い開始により取扱店舗数が増加し、煙やニオイを発しない周囲に配慮できる新たな選択肢を、より身近な場所でお求めいただけるようになります。日本における「たばこハームリダクション」を推進「VELO」は、たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどの厳選された材料が純白パウチに詰まっています。たばこ葉を燃焼も加熱もしないことから、煙もニオイも発生しない製品の性質上、改正健康増進法の対象外となっています。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99%低減[4]されており、健康リスク低減の可能性を秘めた[5]選択肢の一つです。日本においては2020年2月に福岡県にて発売されて以来、販売チャネルを徐々に拡大しています。今後も、変化するお客様の好みや嗜好に合わせて多様な刺激・フレーバーの製品を、より身近な場所、そして親和性の高い使用シーンで購入いただけるよう展開してまいります。オーラルたばこ「VELO」製品一覧各銘柄の販売チャネル［1］一部店舗では取り扱いがない場合もございます。［2］公式オンラインストアはこちら：・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ： https://www.shopglovelo.jp/ ［3］自社調べ。2022年〜2025年におけるアンケート調査によるオーラルたばこ製品利用者数の推計［4］本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。［5］紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。［6］ 本製品中にベリー類やフルーツの果実や果汁は含まれていません。［7］本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。オーラルたばこ「VELO」について製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからご覧いただけます。・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/BATジャパンについて社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）公式サイト： https://www.batj.com/BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni™』に詳しく記されています。BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。掲載方法についてのお願いBATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。