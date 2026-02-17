マクセルブランドより、Bluetooth®対応のCDラジオカセットレコーダー発売「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに、アナログ/デジタルを連携











◯：録音可能 ✕：録音不可



※カセットテープへの録音はアナログ録音です。



※USBメモリーおよびTF(microSD)カードへの録音はMP3形式です。





電響社は、2023年4月よりマクセル株式会社からライセンスをうけ、マクセルブランドのコンシューマー向け製品の製造・販売をおこなっています。公式製品サイト：https://www.maxell.jp/consumer/mxcr-200.html■製品の特長1.ワイヤレスヘッドホンやBluetooth®機器を接続して楽しめる2. USBメモリー/TF(microSD)カード再生・録音が可能3. カセットテープ再生・録音が可能1. ワイヤレスヘッドホンやBluetooth®機器を接続して楽しめるCD、ラジオ、カセットテープ、USBメモリー、TF(microSD)カードなど、本製品で再生する各メディアの音楽・音声を、内蔵スピーカーや有線ヘッドホンで聴くことができます。また、Bluetooth® Ver5.4の送受信機能を搭載しており、Bluetooth®対応ワイヤレスヘッドホンなどでも音楽を聴くことができます。(※ラジオを除く)さらに、Bluetooth®受信機能により、スマートフォンやタブレットの音楽・音声を本製品のスピーカーでワイヤレス再生することも可能です。2. USBメモリー/TF(microSD)カード再生/録音が可能USBメモリー、または、TF(microSD）カードに録音されたMP3オーディオファイルを再生できます。また、CDやカセットテープの音源を、USBメモリーやTF(microSD)カードに録音することもできます。3. カセットテープ再生/録音が可能カセットテープならではのアナログの温もりある音質で、お気に入りの音楽を残して楽しむことができます。CD、ラジオ、USBメモリー、TF(microSD)カード、Bluetooth®機器など、多様なメディアの音源をカセットテープに録音でき、デジタルとアナログを行き来する楽しみ方が可能です。また、内蔵マイクを使った録音にも対応しています。■録音機能一覧本製品は、多様なメディア間で録音が可能です。■再び注目を集めるカセットテープと、電響社の取り組みマクセルブランドのカセットテープは1966年に国内で初めて商品化されて以来、これまでに数々のラインアップが販売されてきました。現在では、カセットテープは30代後半以上の世代には懐かしいものとして、10代・20代の間では新しいカルチャーとしても注目を集めています。近年のレトロブームに加え、国内外アーティストによるカセット作品のリリースが増え、音楽性だけでなくカセットテープ自体の外観もファッションの一部として再び注目を集めています。電響社は、長年愛されるマクセルブランドのカセットテープの販売に加えて、2025年5月にはBluetooth®対応充電式ポータブルカセットプレーヤー「MXCP-P100」を、8月にはスピーカー付きモデル 「MXCP-P100S」を発売しました。また、2025年10月にはカセットテープの祭典「CASSETTE WEEK JAPAN 2025」期間中のイベントに協賛・出展するなど、カセットテープ文化の継承と発展の一翼を担っています。■おもな仕様https://digitalpr.jp/table_img/2877/124053/124053_web_2.png※Bluetooth®送信できる音源は、CD、カセット、USBメモリー、TF(microSD)カードです。接続中はスピーカー音声は止まります。※マクセルブランド アルカリ乾電池「ボルテージ」を推奨します。*1：録音・再生できる組み合わせには制約があります。詳細は2ページの録音機能一覧をご覧ください。■商標・記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社電響社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。■株式会社電響社について電響社は、生活家電や日用雑貨など消費者の「くらし」にまつわる製品を販売しています。消費者がわたしたちの提案する製品を通じて日常生活の楽しさを再発見し、その結果、より豊かで快適な生活が送れることをめざしています。【会社概要】株式会社電響社大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG本社ビル代表取締役社長 山下 俊治コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/直営ECサイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/オフィシャルX(旧Twitter)：https://x.com/denkyosha_info《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》