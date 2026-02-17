【NVIDIAと金沢工業大学が学術連携協力協定を締結】フィジカルAI時代を見据えた教育・研究を共同推進。世界中で提供される最新のグローバル教育プラットフォームも学生が利用可能に

【NVIDIAと金沢工業大学が学術連携協力協定を締結】フィジカルAI時代を見据えた教育・研究を共同推進。世界中で提供される最新のグローバル教育プラットフォームも学生が利用可能に