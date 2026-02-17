Press Release

広島県呉市観光物産展 ～呉氏の呉にきてクレ！in 鉄鋼ビルディング～ を開催 【全国初公開】「大和ミュージアム」リニューアル直前の最新情報が丸の内に上陸！

株式会社鉄鋼ビルディング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増岡 真一、※鉄の字は「金」ヘンに「矢」。）は、広島県呉市主催の「広島県呉市観光物産展～呉氏の呉にきてクレ！in 鉄鋼ビルディング～」に会場を提供し、開催を支援いたします。





本イベントは、当社の創業の地である呉市とのご縁を背景に、当社ビル竣工10周年の節目にあわせて、呉の魅力を首都圏で紹介することを目的に実施されるものです。

会場では、2026年4月23日にリニューアルオープンを控える「大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）」の全国で初公開となる最新情報を展示するほか、公式キャラクター「呉氏（くれし）」の来場、特産品の販売など、呉の魅力を多角的に発信します。

【本イベントの3つの見どころ】

（１）【全国初】大和ミュージアム リニューアル最新情報の先行展示

2026年4月23日に待望のリニューアルオープンを迎える「大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）」。その展示内容や見どころに関する最新情報を、全国に先駆けて公開します。この情報を東京で確認できるのは本イベントのみ（他会場は広島・大阪）となる、大変希少な機会です。

（２）呉市公式キャラクター「呉氏（くれし）」が丸の内に登場！（3月3日のみ）

インパクトのあるビジュアルとキレのある動きで人気の公式キャラクター「呉氏（くれし）」が来場。オフィス街の皆様とフォトセッションを行い、会場を盛り上げます。

呉氏登場日時：3月3日（初日のみ） ①11:00～11:30 ②13:30～14:00 ③15:00～15:30





（３）呉の「食」が集結する観光物産展

名物の「鳳梨萬頭（おんらいまんとう）」など、呉市自慢の特産品を販売。仕事帰りのビジネスパーソンや観光客へ、呉の特徴ある食文化を届けます。

【開催概要】

日時： 2026年3月3日（火）・4日（水） 11:00～18:00

会場： 鉄鋼ビルディング 1階リムジンバス待合スペース（東京都千代田区丸の内1-8-2）

内容： 大和ミュージアム リニューアル情報展示パネル/呉市公式キャラクター「呉氏」フォトセッション

呉市特産品の販売（鳳梨萬頭、メロンパン、呉レモンカレー等の加工品）等





主催： 呉市東京事務所

協力： 株式会社鉄鋼ビルディング

【呉市東京事務所より】

広島県呉市は、瀬戸内海に面した温暖な気候と良好な港湾を有し、明治以降、日本有数の海軍工廠の街として発展してきました。造船や鉄鋼をはじめとするものづくりの技術が脈々と受け継がれる一方、現在では豊かな自然環境と食文化にも恵まれ、レモンをはじめとした柑橘類、海産物、加工食品など、全国に誇る多彩な特産品を有しています。

呉市を代表する観光・文化施設である「大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）」は、2005年の開館以来、戦艦大和をはじめとする呉の海事・造船の歴史や科学技術を伝える拠点として多くの来館者に親しまれてきました。2015年には来館者数1,000万人を達成しています。

開館から20年を迎えるにあたり、展示設備の老朽化への対応や、より分かりやすく体験的な展示への刷新を目的として大規模改修工事を実施。約1年間の休館期間を経て、2026年4月23日にリニューアルオープンします。

本イベントでは、大和ミュージアムのリニューアルオープンに合わせた展示紹介とともに、呉市の魅力を「食」を通じて体感いただける特産品販売を実施します。歴史や技術に育まれた呉のまちの背景に触れながら、地域ならではの味覚を楽しんでいただくことで、呉市の新たな魅力を発信します。

【呉市と鉄鋼ビルディング グループ】



呉市海岸通時代の増岡商店



旧 鉄鋼ビルディング



呉阪急ホテル



鉄鋼ビルディングの前身「増岡商店」は、1888年に現在の広島県呉市海岸通りで創業しました。1889年の呉鎮守府（のちの呉海軍工廠）の設置を契機に、1908年には建設事業（現在の株式会社増岡組）や砂利採取事業（現在の中国物産株式会社）を手がけ、海軍関連工事として各種施設の建設を請け負うなど事業を拡大。その後、戦後の新たな都市需要に応えるべく東京へ進出し、1949年に株式会社鉄鋼会館（現・鉄鋼ビルディング）を設立。1951年には東京・丸の内で近代的なビジネスセンターを開業しました。2015年の再開発により誕生した新しい鉄鋼ビルディングは「人、街、時をつなぐ。」をコンセプトとして、東京駅前のにぎわい創出と都市機能の向上に取り組んでいます。一方、創業の地・呉とのつながりも重視し、呉阪急ホテル事業などを通じて、地域のより良い環境の創造に努めています。





■株式会社鉄鋼ビルディング 会社概要

会社名 株式会社鉄鋼ビルディング / Tekko Building Co., Ltd.

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

代表者 代表取締役社長 増岡 真一

創 立 1949年9月16日

公式サイト https://www.tbg.co.jp

プロジェクトサイト https://tbg-project.com

■鉄鋼ビルディング 建物概要



本館（呉服橋方面より撮影）

南館（八重洲方面より撮影）





