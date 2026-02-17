静岡県のＪＡタウンショップ「しずおか『手しお屋』」で 対象商品が２０％ＯＦＦ！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「しずおか『手しお屋』」は、対象商品２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

「しずおか『手しお屋』」は、静岡県経済農業協同組合連合会が運営するショップです。日本のほぼ真ん中に位置し、温暖な気候と豊かな大地、清らかな水に恵まれており、「お茶」や「みかん」をはじめとする静岡ならではの特産品をお届けしています。年度末大決算セール期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

さらに、全国各地の和牛商品が“お客様送料負担なし”となる「２月９日は肉の日！和牛を食べようキャンペーン」も２月１９日（木）まで実施中のため、この期間はいつも以上に対象の和牛がお得に購入できます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4301/

対象商品（一部抜粋）

〇静岡いちご【紅ほっぺ・きらぴ香】食べ比べセット 各２パック（計４パック）

静岡いちごの代表品種を食べ比べ♪

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5201029/





〇三ヶ日青島みかん 本貯蔵「誉れ（ほまれ）」青秀Ｌ４ｋｇ

本貯蔵「誉れ」は三ヶ日青島みかんの中でも高級ブランドです。

通常の青島みかんと同様１２月に収穫をしますが、約３か月間熟練の技術で貯蔵させます。

ロジと呼ばれる木箱の貯蔵で熟成させ、酸味を抑え甘みが増し、まろやかな味となります。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5202006/

〇沼津「奥和」の国内産干物詰合せ

沼津で加工した干物の詰合せで、まあじ等の人気の魚を干物にしました！

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5603127/

〇特選和牛静岡そだち ロース５００ｇ×２（焼肉用）＜冷凍＞

黒毛和種雌牛の柔らかくきめ細やかな肉質と上品な旨みのある和牛肉。

愛情を込めて育てた「特選和牛静岡そだち」は自信を持ってお勧めできる美味しさです！

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5801014/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【和牛をたべようキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）

２．内 容：対象の和牛を「お客様送料負担なし」で購入できます。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown