ソリッドカメラ、第34回セキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2026」出展！
IPカメラの販売を行うソリッド株式会社 カメラ事業部（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：徳岡 達人、以下 ソリッドカメラ）は、2026年3月3日（火）より東京ビッグサイトで開催される「SECURITY SHOW 2026」に出展いたします。
本展示会では、既存のViewlaシリーズに加え、現在開発中の新製品・新サービスを多数展示し、実機によるデモンストレーションを通じて最新のセキュリティソリューションをご紹介します。
【新商品のご紹介】
現在開発中及び、近日発売予定のカメラを展示いたします。
1．現場の記録・証跡管理に最適なボディカメラ「Viewla IPC-B01」
2．Viewlaシリーズから 360°全方位を見渡せるネットワークカメラ登場！「Viewla IPC-360」
3．カメラとスマホ・PCを直接Wi-Fi接続できるスポットWi-Fiカメラ「AP-001」
【Viewla 新サービスのご紹介】
既存のViewlaシリーズをさらに活用いただける新サービスを実際にご覧いただけます。
4．Viewla待望のクラウド録画に対応する新サービス「Viewlaクラウド」
5．既存のViewla製品と組み合わせて、かんたんにAI検知を実現する新サービス
■ その他展示内容
・既存のソリッドカメラ製品群
・サポートサービス紹介
・ユーザー投票企画（参加者には粗品を進呈）
■「SECURITY SHOW 2026」開催概要
日時：2026年3月3日（火）～ 3月6日（金）
会場：東京ビッグサイト 東7ホール
入場料：無料（要事前登録）
ブース番号：SS7065
■ 出展者ページ
https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/SS/ja/24686/
■ アクセス
https://messe.nikkei.co.jp/ss/access.html
【高品質なIPカメラと安心サポートのソリッドカメラ】
ソリッドカメラはソリッド株式会社のベンチャー事業として2010年にスタートし、これまでに「Viewla(ビューラ)シリーズ」、「Secula(セキュラ)シリーズ」、回線工事不要の「SIMカメラシリーズ」など25万台を超えるIPカメラを販売してまいりました(2025年5月現在)。
お客様に最上の満足をご提供するために、IPカメラに特化したコールセンターを設け、メーカーである私たち自身が直接サポートを行っています。
さらに、お客様からの10万件を超える貴重なフィードバックをもとに、機能性、使い勝手、そして品質に優れた製品をリーズナブルな価格でご提供できるよう、商品開発に日々励んでおります。
【ソリッド株式会社について】
ソリッドは、あらゆるニーズに応えることのできる「複合商社」です。
■ 会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
公式サイト：https://solidcamera.net/
配信元企業：ソリッド株式会社
