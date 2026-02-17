全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャーの世界市場2026年、グローバル市場規模（15インチ以下、15～24インチ、24インチ以上）・分析レポートを発表
2026年2月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャーの世界市場規模は2024年に81.7百万米ドルと評価されています。市場は堅調に拡大する見通しで、2031年には119百万米ドル規模へ再調整される予測です。調査期間中の年平均成長率は5.5パーセントとされ、タイヤ交換需要の継続に加え、作業の省人化と高効率化を目的とした設備更新が市場成長を支えています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても評価しています。機器本体や部品の国際調達比率が高い領域であるため、関税や物流条件の変化が価格や納期、販売戦略に影響しやすい点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャーは、自動化機能と、後方へ傾く縦型タワー機構を組み合わせた高機能のタイヤ交換機です。ビード落とし、タイヤの脱着、ホイール位置決めといった工程を自動化し、手作業の介入を減らすことで作業負担を軽減します。
チルトバック機構によりタワーが後方へ倒れるため、タイヤとホイールが作業者にとって扱いやすい位置に移動し、少ない力で安定した作業が可能になります。大量処理が求められる店舗向けに設計され、幅広いタイヤサイズと種類に対して、迅速かつ精密なサービス提供を実現する装置として位置付けられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャー市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は店舗の設備投資計画、人手不足、サービス品質要求、車両保有台数の推移などにより変動するため、本調査では競争環境や需給トレンドを踏まえた評価が行われています。加えて、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測の範囲】
本調査では、2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を提示しています。世界全体だけでなく、地域別および国別の予測も示され、地域ごとの需要特性や成長余地を比較できる構成です。
また、主要企業の動向については、2020年から2025年までの売上高、販売数量、平均販売価格の観点から整理され、競争状況の理解を補強しています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにすることです。あわせて、全自動型ティルトバック式タイヤチェンジャーの成長可能性を評価し、タイプ別および最終用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、価格戦略、販売地域の選定に資する情報提供を目的としています。
