銀行・企業によるステーブルコインの発行・運用を支えるサービス基盤を提供するBastion社へ出資

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO&CCO：笹原 優子、以下、NDV）は、同社が運用するファンドを通じて、銀行および企業によるステーブルコインの発行・運用を支える技術およびオペレーション基盤を提供するBastion Platforms, Inc.（本社：アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク、CEO：Nassim Eddequiouaq、以下、Bastion社）へ出資を行いました。

Bastion社は、企業、銀行、金融機関向けに、規制準拠ステーブルコインの発行、準備金の管理、資産保管インフラの運用を支える技術・オペレーション基盤を提供する米国のスタートアップです。Bastionの子会社であるBastion Platforms Trust Company, LLCは、ニューヨーク州金融サービス局（New York State Department of Financial Services）より特定目的信託会社（Limited Purpose Trust Company）として許認可を受け、暗号資産関連事業を行っています。

近年、ステーブルコインは国境を越えた資金移動の効率化や企業サービス内での新しい決済体験など、デジタル経済の基盤として活用領域が拡大しています。Bastion社は、規制対応を前提とした設計思想のもと、エンタープライズ水準のセキュリティやコンプライアンス要件に対応し、グローバル企業によるステーブルコイン活用を、実証段階から実運用へと移行することを後押ししています。

NTTドコモグループは、会員基盤とデータ活用、ならびにサービスと多様な端末とのシームレスな連携を通じて、パートナーとともに新たな生活価値・ライフスタイルの創出に取り組んでいます。NDVは本出資を契機に、Bastion社とデジタル金融・決済領域における新たな価値創出をめざしてまいります。

なお、2026年2月19日（木）にNDVが開催する「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2026」※では、Bastion社の企業概要や同社が提供するソリューションについて、ブース展示やピッチを通じてご紹介します

■Bastion Platforms, Inc.について

会社名 Bastion Platforms, Inc.

所在地 アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューヨーク

代表者 Nassim Eddequiouaq

事業内容 規制準拠のステーブルコイン・サービス基盤の提供

URL https://www.bastion.com/

※Bastionの子会社であるBastion Platforms Trust Company, LLCは、ニューヨーク州金融サービス局（New York State Department of Financial Services）により、仮想通貨関連事業を行うための限定目的信託会社（Limited Purpose Trust Company）として許認可を受けています。なお、重要な変更に関する申請（material change request）を提出しており、現在審査中です。

