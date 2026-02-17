所沢の街なかに雛人形が並び、まち歩きが楽しくなる「野老澤雛物語」が、2026年2月14日（土）～3月8日（日）で開催中です。所沢駅西口から元町交差点付近まで、ふらっと歩いて見つける“雛めぐり”は、この時期ならではの楽しみです！FUNxFAN café（所沢駅西口 徒歩1分）でも、期間に合わせて店内でひなまつり企画を実施中。

・FUNxFAN café公式HP

https://cafe.funxfan.jp/

・野老澤雛物語イベント詳細

https://tokorozawanavi.com/event-tokorohina20260203/

「野老澤雛物語」とは

「野老澤雛物語」は、所沢の春を告げる毎年恒例のイベントです。街のあちこちに雛人形が飾られ、所沢駅西口～元町交差点付近を中心に、雛人形を探しながらゆったり散策＆お買い物が楽しめます。

FUNxFAN caféで実施する”ひなまつり企画”

野老澤雛物語の開催期間にあわせて、FUNxFAN caféでは、店内で下記のような企画を予定しています。◾︎思わず写真を撮りたくなる！雛人形を店内に設置所沢の街なかに飾られている雛人形が、店内にも。目指すは雛めぐりコンプリート！ぜひ写真を撮ってくださいね。◾︎来店特典：モバイルオーダー限定！ぜんざいを一杯無料プレゼント！雛めぐりの途中に、あたたかいぜんざいでほっと一息。ご用意してお待ちしております。毎日数量限定・当日分がなくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご来店ください！（店内座席利用の方、モバイルオーダー限定・テイクアウト不可。ぜんざいのみのオーダーは可能ですので、お気軽にどうぞ♪）◾︎雛めぐり、カフェ休憩、もうひと散歩。春の所沢をのんびり楽しみたい方におすすめのイベントです。

店舗情報（アクセス）

店名：FUNxFAN café（ファンファンカフェ）所在地：〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町3-5 KRP Ave 1階アクセス：西武池袋線／西武新宿線「所沢駅」西口 徒歩約1分席数：最大40名程度（着席）

「野老澤雛物語」詳細

開催期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）見どころエリア：所沢駅西口～元町交差点付近立ち寄りスポット例：・野老澤町造商店（まちぞう）など、雛人形展示や手作り品販売の案内もあります（詳細は公式情報をご確認ください）。・最終日付近には、元町コミュニティ広場での催しなど、関連イベントの案内が出る場合があります。

本イベントに関するお問い合わせ先

エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN caféE-mail：funfancafe_info@doerstokyo.jpTEL：042-946-7856