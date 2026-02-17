水元公園は、都内で唯一の水郷景観をもった公園であると同時に、防災拠点としての機能を持った「広域避難場所」でもあります。その水元公園では、2月22日(日)に「防災まつり」を開催します。今年のテーマは「誰も取り残さない」。災害時に役立つ「知識」や「技術」を見て、触れて、体験しながら楽しく学べる様々なプログラムをご用意しております。いつ発生するかわからない災害への大切な備えについて一緒に学びませんか。お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

1．「防災まつり」開催概要

開催日時

2026年2月22日(日) 10：00～14：00

※ 荒天時は2月23日(月・祝)に順延します。順延の場合は内容を一部変更することがあります。順延に関するお知らせは公式X（旧Twitter）にてご案内します。

■ 公式X（旧Twitter）

開催場所

https://x.com/ParksMizumoto

水元公園サービスセンター前

参加費

無料

「防災まつり」 お知らせページ

2．出展ブース一覧

https://www.tokyo-park.or.jp/park/mizumoto/news/2026/park_info_18_1.html

➀水元公園サービスセンター

⑴ ビニール袋を使って災害時の雨除けなどに役立つポンチョ作りを体験できます。(先着100人)

⑵ 各ブースめぐってスタンプを集めると防災グッズを差し上げます。

⑶ 災害備蓄品の配布などもあります。(一般財団法人日本気象協会提供)※ (1)～(3)はすべてなくなり次第終了となります。

➁葛飾区役所地域振興部危機管理課

地震から身を守る！起震車に乗って、実際の揺れを体験することができます。

➂東京都水道局

東京都水道局アプリを使って災害時に水を配る場所、「災害時給水ステーション」（給水拠点）がどこにあるのか、チェックしてみましょう。

➃東京都都市整備局

葛飾区は、液状化の被害想定が最も多い地域です。こちらのブースでは、公園内にあるクエストをクリアしながら学ぶ、ストーリー仕立ての体験型コンテンツ「防災クエスト」を通して、液状化について学ぶことができます。

➄金町消防署、金町消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア

消防が取り組む防災について、消防隊員のレクチャーによるプログラムを通して学ぶことができます。ふだん近くでは見られないポンプ車等の展示もあります。

➅亀有警察署

災害救助車両やパトカー、白バイがやってきます。ふだん間近で見ることができないは車両の展示を通して、災害時の警察の役割や防災について楽しく学べます。※ 緊急車両のため、当日の出動状況次第では来られなくなることもあります。

➆NTT東日本 東京東支店

大規模災害が発生したときにＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本が提供する、「災害用伝言ダイヤル」を模擬体験できます。

➇明治安田生命保険相互会社

日々の健康維持促進を忘れずに。血管年齢・ベジタブルチェックをしてみましょう。

⑨前澤化成工業株式会社

非常時に人力で水を浄水できる装置を実際に動かしてみましょう。

⑩花王株式会社

ビオレママと記念撮影！防災に役立つ試供品がもらえます。

3．主催 ならびに 協力団体

〇主催公益財団法人東京都公園協会 水元公園サービスセンター〇協力団体(順不同)葛飾区役所地域振興部危機管理課、亀有警察署、金町消防署、金町消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア、東京都水道局、前澤化成工業株式会社、NTT東日本 東京東支店、明治安田生命保険相互会社、東京都都市整備局、花王株式会社、ＦＤＫ株式会社、一般財団法人日本気象協会、株式会社 明治、株式会社ニッスイ、日本製紙クレシア株式会社、コールマン

4．注意事項

気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に水元公園公式HPおよび、X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

5．お問合せ先

水元公園サービスセンターTEL 03-3607-8321（8時30分～17時30分）

水元公園について

水元公園は入場無料、常時開園の開放公園です。◇所在地東京都葛飾区水元公園・水元猿町・東金町五、八丁目埼玉県三郷市高洲三丁目◇交通案内 JR常磐線各駅「金町」から京成バス(戸ヶ崎操車場または西水元三丁目行き)「水元公園」下車 徒歩7分◇駐車場（有料）※ 土・日・祝日のご来園は、周辺の道路が渋滞しますので、公共交通機関をご利用ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/mizumoto/index.htmlhttps://x.com/ParksMizumoto