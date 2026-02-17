阪急阪神不動産株式会社は、環境負荷の低減と快適な住まいづくりへの貢献を目指して、この度、新たな取組を開始します。当社が今後計画する新築分譲マンション〈ジオ〉および新築分譲戸建住宅〈ジオガーデン〉において、国が脱炭素に関する新制度として2027年度に導入を予定している「GX ZEH（Green Transformation ZEH）」基準を標準化することを決定しましたので、お知らせします。





当社はこれまで新築分譲マンションにおいて、2024年度以降に販売する物件からZEH基準を標準としてきました。2027年度に導入が予定される「GX ZEH」はZEH基準よりも、さらに高いレベルでの断熱・省エネ性能が求められる新しい環境基準ですが、その制度の導入に先駆けて「GX ZEH」基準を採用し、今後計画するすべての新築分譲マンション〈ジオ〉の標準仕様を「GX ZEH-M Oriented」以上※1とします。「GX ZEH」基準対応の第1号販売開始物件としましては、2028年1月竣工予定の「ジオ彩都セントラルコート」となります。

また、新築分譲戸建住宅につきましても、2027年度以降に着工するすべての新築分譲戸建住宅〈ジオガーデン〉の標準仕様を「GX ZEH Oriented」以上※2とします。





※1：他社との共同事業、再開発事業、等価交換事業など一部の物件を除きます。

※2：狭小物件など一部の物件を除きます。





「ジオ彩都セントラルコート」

（大阪府茨木市）





ZEH住宅をさらにもう一歩進化させた「GX ZEH」基準を採用します。外壁・屋根スラブ等の外気に接する部分に厚みを持たせた断熱材、また、Low-e複層ガラス等を使用しました。





これらを使用することによる高い断熱性能の確保に加え、床暖房やLED照明、エネファームtypeS、保温浴槽などの「環境・健康・経済性」の3つの観点から厳選した商品を積極的に採用することで省エネ性能も確保しました。





◆物件の詳細は次のとおり

https://geo.8984.jp/mansion/saito-centralcourt/





■「GX ZEH」とは？





■当社の住宅事業におけるZEH推進に向けた取組

時期

2021年11月

取組

2030 年度までに ZEH-M Oriented を全ての分譲マンションにて実現

https://www.hhp.co.jp/news/docs/2_2ttsopzxtr408s0ww88wogggo.pdf





〈ジオ〉初のZEHマンション 総372戸「ジオ彩都いろどりの丘」発表

https://www.hhp.co.jp/news/docs/2_erm511dbc2gcwcg4c044008kc.pdf





時期

2022年10月

取組

2024 年度以降に販売・賃貸の募集を開始する

全ての新築分譲マンション・新築賃貸マンションを ZEH-M Oriented 以上にします

https://www.hhp.co.jp/news/docs/2_4w011e2gb6yo0kcswkc0gs8o4.pdf





時期

2022年11月

取組

新築分譲戸建住宅〈ジオガーデン〉初のZEHが誕生

長期優良住宅の認定基準の高レベル化にも対応

https://www.hhp.co.jp/news/docs/2_akxtgfv7u5sssk84wwkokggk8.pdf





時期

2024年9月

取組

阪急阪神不動産のリノベーション済住宅『Styles』 ZEH水準を満たした物件の販売を開始

https://www.hhp.co.jp/news/docs/3d41201ed702c0c0e892ba3f9a92d63867602139.pdf





時期

2026年2月

取組

新築分譲マンション〈ジオ〉・新築分譲戸建住宅〈ジオガーデン〉において

経済産業省の新基準「GX ZEH」を標準化（本プレスリリース）









