「キャリア教育アワード」は、企業や団体による教育支援の取り組みを奨励・普及するため、経済産業省により2010年度に創設された表彰制度。2024年度をもって経済産業省としての実施は終了し、2025年度より、民間主導による自走型のキャリア教育アワードとして再起動することとなりました。

一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会は「キャリア教育アワード」の審査結果を発表いたしました。





キャリア教育アワード ロゴ





1. 受賞企業・団体および選定理由





■最優秀賞(大賞)※全応募の中から最も優れた1件を選出

＜中小企業の部＞

企業・団体名：ソーシャルアントレプレナープロジェクト(通称：ソアン)運営チーム

プロジェクト名：ソーシャルアントレプレナープロジェクト(通称：ソアン)

受賞理由・審査員評価(要約)：

本取組は、企業・団体や学校をつなぐ調整役にとどまらず、キャリア教育の実践主体として自らが中核となり、地域課題と学校課題を結びつけたプログラムを継続的に提供してきた点が高く評価されました。地域課題に子どもたちが主体的に関わり、「貢献感」や「自分が語れる体験」を通じて自己有用感を育む学びは、教室内と教室外をリアルにつなぐ意義深いキャリア教育の実践として評価されています。









■最優秀賞

＜コーディネーターの部＞

企業・団体名 ：学校法人 山本学園 キャリア教育事業部

プロジェクト名：未来スクール 和歌山

受賞理由・審査員評価(要約)：

本取組は、和歌山県内の中学生を対象に、約70社の「未来スクール応援団企業」と公立中学校が協働する探究型キャリア教育プログラムを11年間継続して実施してきた点が高く評価されました。育成を目指す資質・能力を明確に設定し、アウトカム評価を行っている点も評価されています。また、地元で働く社会人を「職業先生」として紹介し、地域の実情に即したキャリア観を伝えている点は、地域課題に根差した意義深い取組であると評価されました。









■優秀賞

＜大企業の部＞

企業・団体名 ：株式会社 類設計室

プロジェクト名：しごと学舎 こども起業塾

受賞理由・審査員評価(要約)：

本取組は、コース・テーマ・学習ステップが丁寧に整理されており、汎用性と体験度のバランスに優れ、学校現場に導入しやすい点が高く評価されました。インプットにとどまらず、実際のアクションまで行う学習設計により、子どもたちが仲間と協働し、自ら課題を見つけ解決していく力や、ビジネスとして考える視点を育んでいる点も評価されています。今後は、プログラムの改善と対象校の拡充によるさらなる発展が期待されています。





企業・団体名 ：パーソルホールディングス株式会社

FR(Future Generations Relations)推進室

プロジェクト名：小・中学校向けキャリア教育 講師派遣授業“はたらく”を考えるワークショップ

受賞理由・審査員評価(要約)：

本取組は、学校ごとの実情に応じてプログラムを柔軟にカスタマイズし、「生きる力」や「社会人基礎力」を育成する7つのワークショップを提供している点が高く評価されました。2021年度の受賞以降も、アウトカム評価の設計・実装に継続的に取り組み、実施校を毎年着実に拡大している点も特筆されます。小学校高学年から中学生まで、幅広い子どもたちが自らの成長を実感できるプログラムとして評価されています。









■優秀賞

＜中小企業の部＞

企業・団体名 ：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

プロジェクト名：「プロティアン・キャリア教育」シリーズ(授業・研修・講演会等)

受賞理由・審査員評価(要約)：

本取組は、環境の変化に応じて自らを更新していく柔軟なキャリア形成という今日的課題に正面から向き合い、教員の課題意識を丁寧に汲み取りながらプログラムを設計している点が高く評価されました。対話力の高い専門人材が関わり、発達段階やクラス特性に応じて子どもたちの思いを引き出し、アウトプットまでを重視した学習設計も評価されています。実施校数を着実に拡大している点とあわせ、今後のさらなる深化が期待されています。









2.第15回キャリア教育アワード表彰式

・日時 2026年3月17日(火)14:00～17:00

・会場 銀座ユニーク貸会議室5丁目店 G301

(東京都中央区銀座5丁目14-6橋ビルII 2階)





※なお、すべての応募企業・団体および受賞者の詳細につきましては、キャリア教育アワード公式サイト( https://www.career-award.com )にて公開してまいります。









【一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会 概要】

名称 ： 一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会

所在地 ： 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-28-3 1階1号

設立 ： 平成23年(2011年)3月

事業内容 ： キャリア教育コーディネーターの育成・認定、

学校と企業・地域をつなぐコーディネート機能の普及・推進 ほか

ウェブサイト： https://www.human-edu.jp