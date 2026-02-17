【KARRIMOR】出張・通勤・旅行需要に対応するライフスタイル向けリュックサックをリニューアル発売

40Lサイズの追加やキャリーオン機能など、都市生活の“快適な持ち運び”を強化









　英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、通勤・通学、ビジネス、旅行など幅広いシーンに対応するライフスタイル向けリュックサック「highlands」「vision」「M daypack」の3シリーズをリニューアルし、発売いたします。

近年、出社とリモートワークの併用や出張・旅行需要の回復により、「軽さ」「快適さ」「実用性」を兼ね備えたバッグへのニーズが高まっています。

今回のリニューアルでは、容量バリエーションの拡充や、持ち運びやすさを高める機能を強化し、都市生活における使いやすさを追求しました。

■highlands （ハイランズ）

アウトドア品質の機能性を備えた、ライフスタイル向けリュックサックシリーズです。

シンプルなデザインに、日常使いや旅行で役立つ機能をバランスよく搭載しています。

今シーズンより40Lサイズを新たに追加。さらに、すべてのサイズの背面にキャリーバッグに取り付け可能なバンド（キャリーオン機能）を搭載しました。通勤・通学はもちろん、出張や旅行など荷物が増えるシーンにも対応します。

■vision （ビジョン）

ビジネスシーンにおける快適な背負い心地を追求した、機能性ビジネスバッグです。

登山用リュックサックの設計を応用したショルダーハーネスを採用し、荷物が多い日でも肩への負担を軽減します。

肩や背中が触れる部分には、やわらかなジャージーニット素材を使用し、ジャケット着用時の摩擦を軽減。通勤時のストレスを抑え、スマートに持ち運べる設計です。

■M daypack（エム デイパック）

無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、使いやすさを重視した設計が特長のデイパックです。

トレンドに左右されないシンプルな外観で、長く愛用できるデザインに仕上げています。

内部には複数のポケットを備え、荷物の整理がしやすく、男女問わず日常使いしやすいモデルです。

2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ご提供いたします。

本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。製品の詳細は、下記をご覧ください。



















KARRIMOR (カリマー)とは

カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。



