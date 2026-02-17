宮脇さき、堀江貴文（ホリエモン）氏主宰「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」に登壇

UNI GROUP FZCO

富裕層向け資産コンサルティングおよび海外移住支援を手がける UNI GROUP FZCO（本社：Dubai, United Arab Emirates、代表：宮脇さき）は、資産運用の専門家・宮脇さきが、実業家・堀江貴文氏が主宰する会員制サロン「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」にゲスト登壇し、対談形式のトークイベントに出演したことをお知らせいたします。

宮脇は、2025年8月に刊行した著書 『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S＆P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』（KADOKAWA） が累計発行部数6.5万部を突破。YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」は登録者数15.6万人を超え、国内外から注目を集めています。

堀江貴文イノベーション大学校（HIU）とは

「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」は、堀江貴文氏による会員制コミュニケーションサロンです。堀江氏本人による投稿や会員との直接的な交流に加え、毎月2回程度、各分野の第一線で活躍するゲストを招いた会員限定・クローズド形式の対談イベントが開催されています。過去には、起業家、経営者、投資家、クリエイターなど、各界を代表する著名人が多数登壇しています。



「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」公式サイト

https://salon.horiemon.com/

過去出演者一覧

https://salon.horiemon.com/guest

登壇内容

2025年11月に開催されたトークイベントにおいて、宮脇さきは堀江貴文氏と約1時間半にわたるフリートーク形式の対談を実施しました。



当日は、下記内容について実体験を交えながら語りました。

・高校3年生以前から堀江氏の思想や発信に影響を受けており、東京や世界へと視野を広げていった原体験

・これまでの資産運用の遍歴と投資判断の背景

・現在注目が集まるドバイ不動産市場の実情

・富裕層が注目する海外不動産投資の最新トレンド

対談の様子はこちら(https://note.com/saki_kaigai/n/nf930750705c5)からもご覧いただけます。なお、トークイベントの一部は堀江貴文氏のYouTube上にて、無料公開されています。ぜひご覧ください。

トークイベント アーカイブ

（動画リンクを記載）

宮脇さき プロフィール

宮脇さき（みやわき・さき）

海外不動産投資家・海外移住コンサルタント。

1997年宮崎県生まれ。2020年お茶の水女子大学卒業。UAEドバイ在住。大学在学中より国内不動産投資をスタートし、2021年より海外不動産を購入。日本国内に複数の不動産を所有するほか、ジョージア、トルコ、UAEに不動産を所有。現在は、個人投資家として資産運用をしながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングのほか、海外移住アドバイザーとしても活動。「PRESIDENT」「週刊現代」「現代ビジネス」「日刊SPA!」など雑誌・Webメディアで掲載多数。

その他にチャンネル登録者数15.6万人のYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん(https://www.youtube.com/@saki_kaigaihudousan)」、「さき@海外不動産公式note(https://note.com/saki_kaigai)」運営のほか、ドバイ、タイ、カンボジア、オーストラリアなど海外物件視察ツアーを主催する。著書に6.5万部発行の『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』（KADOKAWA）(https://www.amazon.co.jp/dp/4046075163?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_38SDFJ8NXN7ZMJZS8WGM&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_38SDFJ8NXN7ZMJZS8WGM&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_38SDFJ8NXN7ZMJZS8WGM&bestFormat=true)がある。

■ YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」

https://www.youtube.com/@saki_kaigaihudousan

■ 公式note

https://note.com/saki_kaigai

■ 宮脇さき@海外不動産・海外移住の専門家 公式ホームページ

https://skjp.net/

■ 著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』

https://amzn.asia/d/7S3GLBR

■ メディア掲載

PRESIDENT

https://skjp.net/achievements/president20260102/

PRESIDENT Online

https://president.jp/list/author/%E5%AE%AE%E8%84%87%20%E3%81%95%E3%81%8D

現代ビジネス

https://gendai.media/articles/-/142463

週刊現代

https://skjp.net/media-appearances/syukangendai20241202/

日刊SPA！

https://nikkan-spa.jp/spa_comment_people/%e5%ae%ae%e8%84%87%e5%92%b2%ef%bc%88%e3%81%bf%e3%82%84%e3%82%8f%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%81%95%e3%81%8d%ef%bc%89

みんかぶマガジン

https://mag.minkabu.jp/author/miyawaki-saki/

マイナビニュース

https://news.mynavi.jp/premium/article/20251107-3629012/

ZUUonline

https://zuuonline.com/archives/299504

https://zuuonline.com/archives/299505

https://zuuonline.com/archives/299506

THE GOLD ONLINE

https://gentosha-go.com/ud/authors/6846349ca53aefc42c000000

【読めるラジオ】MBのトレンドレポート #061

https://note.com/mb_trend_report/n/nbfee90cc4f1e

KBS京都『真夜中のシークレット学園』 #138

https://www.youtube.com/watch?v=Db9k6kLGra8&t=157s(https://www.youtube.com/watch?v=Db9k6kLGra8&t=157s)

テレビ埼玉『BOSSのプレゼン2』 #020

https://bosspre.analogpr.co.jp/archives/1270/

会社概要

会社名：UNI GROUP FZCO

所在地：Dubai Silicon Oasis, DDP Building A2, Dubai, United Arab Emirates

事業内容：海外不動産投資のコンサルティング、海外移住支援、および最新動向のレポートYouTubeチャンネルの運営ほか

Email：info@ug-f.com