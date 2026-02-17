宮脇さき、堀江貴文（ホリエモン）氏主宰「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」に登壇

富裕層向け資産コンサルティングおよび海外移住支援を手がける UNI GROUP FZCO（本社：Dubai, United Arab Emirates、代表：宮脇さき）は、資産運用の専門家・宮脇さきが、実業家・堀江貴文氏が主宰する会員制サロン「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」にゲスト登壇し、対談形式のトークイベントに出演したことをお知らせいたします。



宮脇は、2025年8月に刊行した著書 『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S＆P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』（KADOKAWA） が累計発行部数6.5万部を突破。YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」は登録者数15.6万人を超え、国内外から注目を集めています。


堀江貴文イノベーション大学校（HIU）とは

「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」は、堀江貴文氏による会員制コミュニケーションサロンです。堀江氏本人による投稿や会員との直接的な交流に加え、毎月2回程度、各分野の第一線で活躍するゲストを招いた会員限定・クローズド形式の対談イベントが開催されています。過去には、起業家、経営者、投資家、クリエイターなど、各界を代表する著名人が多数登壇しています。



登壇内容



2025年11月に開催されたトークイベントにおいて、宮脇さきは堀江貴文氏と約1時間半にわたるフリートーク形式の対談を実施しました。



当日は、下記内容について実体験を交えながら語りました。


・高校3年生以前から堀江氏の思想や発信に影響を受けており、東京や世界へと視野を広げていった原体験


・これまでの資産運用の遍歴と投資判断の背景


・現在注目が集まるドバイ不動産市場の実情


・富裕層が注目する海外不動産投資の最新トレンド



対談の様子はこちら(https://note.com/saki_kaigai/n/nf930750705c5)からもご覧いただけます。なお、トークイベントの一部は堀江貴文氏のYouTube上にて、無料公開されています。ぜひご覧ください。



宮脇さき プロフィール



宮脇さき（みやわき・さき）


海外不動産投資家・海外移住コンサルタント。



1997年宮崎県生まれ。2020年お茶の水女子大学卒業。UAEドバイ在住。大学在学中より国内不動産投資をスタートし、2021年より海外不動産を購入。日本国内に複数の不動産を所有するほか、ジョージア、トルコ、UAEに不動産を所有。現在は、個人投資家として資産運用をしながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングのほか、海外移住アドバイザーとしても活動。「PRESIDENT」「週刊現代」「現代ビジネス」「日刊SPA!」など雑誌・Webメディアで掲載多数。


その他にチャンネル登録者数15.6万人のYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん(https://www.youtube.com/@saki_kaigaihudousan)」、「さき@海外不動産公式note(https://note.com/saki_kaigai)」運営のほか、ドバイ、タイ、カンボジア、オーストラリアなど海外物件視察ツアーを主催する。著書に6.5万部発行の『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』（KADOKAWA）(https://www.amazon.co.jp/dp/4046075163?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_38SDFJ8NXN7ZMJZS8WGM&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_38SDFJ8NXN7ZMJZS8WGM&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_38SDFJ8NXN7ZMJZS8WGM&bestFormat=true)がある。



会社概要


会社名：UNI GROUP FZCO


所在地：Dubai Silicon Oasis, DDP Building A2, Dubai, United Arab Emirates


事業内容：海外不動産投資のコンサルティング、海外移住支援、および最新動向のレポートYouTubeチャンネルの運営ほか


Email：info@ug-f.com