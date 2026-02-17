健康課題をトータル支援する「mederi for biz（メデリフォービズ）」、ビジネスイノベーション ウェルビーイングEXPO（東京 春）に出展

mederi株式会社

オンラインピル診療サービス「mederi Pill（メデリピル）(https://mederi.jp/)」を提供するmederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、2月25日(水)～27日(金)の3日間、幕張メッセにて行われるビジネスイノベーションジャパン内、ウェルビーイングEXPOにて企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)」を出展いたします。

■ビジネスイノベーションジャパンについて

VUCA・ニューノーマル時代に直面する企業の経営課題を解決するための多彩なソリューションが一堂に集う総合展示会です。

本展では、企業や店舗の経営層、経営企画、事業責任者、SDGs推進担当者、総務・人事担当者などが、経営課題解決に役立つ多彩な製品やサービスを比較検討したり、また豪華な講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

【開催場所】幕張メッセ (1～3・9・10ホール)

【ブース】mederi 株式会社 ウェルビーイング EXPO 展示ホール１ (小間番号：S11-06)

【住所】〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

【開催時間】2/25(水)-2/27(金) 各日10:00-17:00 (セミナー会場のみ 9:10開場)

【イベント詳細ページ】https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo-well-being

■mederi for biz出展ブースについて

本ブースでは、健康経営や女性活躍推進に関する取り組みをご紹介するセミナーの開催に加え、企業向け福利厚生サービス「mederi for biz」3ヶ月無料トライアルをはじめとした特典が当たるmederi オリジナルガチャポン企画を実施いたします。

1．ミニセミナー

会場内にて、女性活躍推進および健康経営をテーマとしたミニセミナーを開催いたします。

・健康経営/女性活躍推進の重要性

・企業が取り組むべき女性の健康支援施策

・施策の効果実例

など、実際の事例を交えながら分かりやすくご紹介いたします。

セミナー後はその場でご相談も可能です。

セミナー開催時間

・11:00-11:10

・14:30-14:40

・16:00-16:10

2/25(水)・2/27(金)は代表 坂梨もブースに立ち、直接ご相談いただける機会を設けております。





2．来場者限定 高さ 2.4m の巨大ガチャ mederiオリジナル「モンスターカプセル」が登場

本ブースにお立ち寄りいただいた皆さま全員に、mederi オリジナルガチャポンへご参加いただけます。

特典として、「mederi for biz」3ヶ月無料トライアルをご用意しているほか、ウェルビーイングの実践につながる体験型特典（ディズニーペアチケット、温泉ペアチケット等）もご準備しております。

来場予約はこちら :https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387354/396751

■mederi for biz(メデリフォービズ)について

「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。

申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。

導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています。

mederiは今後も、さまざまな年代・性別の方に向けて、「生理・PMSに関する正しい知識の啓蒙」「個々の身体に合った選択肢の提供」を目的としたセミナーや啓発活動を継続してまいります。

引き続き、オンラインピル診療サービス「mederi Pill」および法人向け福利厚生サービス「mederi for biz」を通して、「誰もが愛でりあえる社会へ」の実現に取り組んでまいります。

mederi for biz公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24/25F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

mederi株式会社 広報窓口

E-mail：pr@mederi.jp