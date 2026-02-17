健康・美容意識の高まりを追い風に発売25周年の「キレートレモン」ブランド　過去最高売上達成！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社(代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市)は、「キレートレモン」ブランドの販売が好調に推移し、2025年度売上が過去最高を達成しましたのでお知らせします。また好調な「キレートレモン」ブランドより、新たに“レモンまるごと味わえる”「キレートレモン レモンチャージゼリー」を2026年3月16日(月)より全国で新発売します。

■「キレートレモン」ブランド 2025年度過去最高売上を達成！

近年、お客様の健康・美容意識の高まりを背景に、レモンが持つ価値が注目されています。レモンの価値を飲料で手軽に体感いただける当ブランドは、2025年度の売上金額が前年比109%(※1)となり、過去最高を達成しました。

―「キレートレモン」ブランド 発売25周年を迎え好調に推移 ―

当ブランドは、ビタミンCに留まらない、クエン酸に代表されるレモンの健康価値を届けたいという想いから、2001年3月にレモン1個分の果汁(※2)を使用した瓶タイプ商品として誕生しました。現在は、“心・美・体の輝きをサポートするレモンの価値体感飲料”というブランド定義のもと、生活シーンに寄り添った商品ラインナップを展開し、幅広いお客様にご愛顧いただいています。

―お客様インサイトの変化を捉え、ブランド拡大を推進 ―

近年、健康や日々の体調管理への意識が高まる中、働き方や頑張り方に対する価値観が多様化しています。働き方改革などの社会的な動きを背景に、日々のコンディションを整えながら無理なくパフォーマンスを発揮したいという考え方が広がっています。このような環境変化の中で、レモンの“健康に良い”というポジティブなイメージが改めて注目されています。当ブランドが有するレモンの価値を手軽に体感できる商品特長は、“日々のセルフケア習慣”との親和性が高く、こうしたお客様の意識変化が市場での支持拡大を後押ししていると推測しています。

当社では、今後もこうした環境変化を的確に捉えながら、「キレートレモン」の価値をより多くのお客様にお届けし、ブランドのさらなる拡大に取り組んでいきます。

■ “レモンまるごと味わえる”新たなパウチゼリー飲料を提案

健康ドリンク市場は拡大が続いており、中でも近年のタイムパフォーマンス意識の高まりを背景に、手軽さ・携帯性・時短に優れたパウチゼリー飲料カテゴリーは、高い構成比を占める主要カテゴリーとして堅調に推移しています。パウチゼリー飲料カテゴリは今後も成長が見込まれ、2026年には約1,000億円規模に達することが推測されています（※3）。

このような市場背景を踏まえて、当ブランドより“レモンまるごと味わえる”をコンセプトとした「キレートレモン レモンチャージゼリー」を発売します。本商品は、レモン１個分の果汁（※2）と、レモンペースト（果皮、果肉）が入ったゼリータイプの飲料で、レモン果汁の爽やかな酸味と味わいが特長です。気分転換したい時など、日常のさまざまなシーンでレモンの価値を手軽に実感でき、持ち運びしやすいパウチ容器により、オフィスや外出先など場所を選ばずに楽しめます。

当ブランドで培ってきた“レモンの価値体感”を、ゼリータイプならではの満足感とともにお届けします。

※1…当社実績：「キレートレモン」2025年1～12月累計実績比 <金額ベース>

※2…レモン1個分＝レモン果汁約30ml

※3…出典：富士経済 2026年 食品マーケティング便覧No.3 P130 パウチゼリー飲料