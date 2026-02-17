【リテールテックJAPAN 2026】クラウドPOS「MOOV」、ローレルバンクマシン様ブースにて連携展示

株式会社コモンプロダクツ

株式会社コモンプロダクツ（本社：大阪府大阪市 代表取締役：柿窪浩二）は、「リテールテックJAPAN 2026」のローレルバンクマシン株式会社様ブース内において、同社自動釣銭機と連携したリユース特化型クラウドPOS「MOOV」のデモンストレーション展示を行います。

ローレルバンクマシンのブースイメージ

出展の背景

人手不足が深刻化する昨今、現場のコスト削減が重要視されており、多くのリユース店様が抱える「レジ締めに時間がかかる」「違算がなくならない」という悩みは、スタッフの物理的・心理的な負担にもなっています。

本展示では、信頼あるローレルバンクマシン様の機器とMOOVを組み合わせることで,どのスタッフがレジを担当しても、「正確で迅速」な理想的な店舗オペレーションをご覧いただけます。

展示の見どころ

リユース特化型クラウドPOS・MOOV

リユース店舗特有の「お金の出入り」の複雑さを解消し、スタッフが接客に集中できる環境づくりを実演します。

「買取・販売」双方を自動化

一般的な販売だけでなく、「買取時の出金（お客様への支払）」も自動釣銭機と連動。現金の数え間違いや、お渡しミスを物理的に防止します。

リユース業務を網羅する、プロ仕様の機能性

汎用的なPOSでは対応が難しい「単品管理」や「複雑な買取査定フロー」機能を標準搭載。現場のプロフェッショナルが求める細かな業務要件に応える、実務重視の設計です。

実店舗に即した導入相談

店舗の広さや現在の運用フローを伺いながら、最適な機器構成や配置について、担当者がその場で具体的にお答えします。

クラウドPOS「MOOV」について

「MOOV」は、リユースショップやトレーディングカード専門店等の業務を一元管理できるシステムです。インターネット環境があれば導入可能な完全クラウド型で、 買取・販売・在庫情報をシームレスに一元管理。古物営業法に対応した帳票作成機能や、多店舗展開を支える拡張性も備え、個店から大型チェーンまで、規模を問わず多くの店舗様にご活用いただいています。

開催概要

会期: 2026年3月3日（火）～ 6日（金） 午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）

会場: 東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

主催：日本経済新聞社

場所: ローレルバンクマシン株式会社 ブース内（小間番号RT5402）

入場方法：事前登録制

事前登録はこちら https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

本件に関するお問い合わせ先

株式会社コモンプロダクツ 営業部

ウェブサイト: https://www.moov.jp/