【新登場！】ルタオ運河プラザ店は、ホワイトデーを彩るスイーツと、春を先取りしたパルフェを販売いたします。
「小樽洋菓子舗ルタオ」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、ルタオ運河プラザ店では、ホワイトデー限定の新作スイーツが登場。 洋梨とミルクのハーモニーが堪能できる「ホワイトデーブラン」をはじめ、香ばしいサブレと濃厚チーズの一体感を楽しむ「フロマージュキャレ」など、こだわり抜いたスイーツをご用意しました。
さわやかな洋梨とバニラのコクが調和した、ホワイトデーを飾るスイーツ
ホワイトデーブラン
ミルキーでコクのあるジャージーミルクソフトに、グラスバニーユ、サクサクのホワイトチョコパフをトッピング。バニラソースに、はちみつレモンジュレと洋梨を重ね、さわやかな味わいの中に、まろやかさを演出。香ばしい風味のシュトロイゼルをしのばせて、食感のアクセントをプラスしました。バニラの華やかな香りが全体を包み込んだ、優しい味わいのホワイトデーを彩るスイーツをお楽しみください。
【商品名】ホワイトデーブラン
【価格】 1,080円（税込）
【販売期間】2026年2月15日～3月14日
【取扱場所】一番庫 テイクアウトコーナー
香ばしいサブレと濃厚なチーズが、とけあうおいしさ
フロマージュキャレ
コクのあるオーストラリア産クリームチーズをふんだんに使用した濃厚なベイクドチーズを香ばしいバニラアーモンドサブレでサンドしました。
バニラオイルと塩を加えたサブレはチーズ感のあるベイクドチーズと調和し、程よい甘みとチーズのコクを感じられ、また食べたくなるような一体感のある味わいとボリューム感を演出します。
食べ歩きに最適なボリューム感だからこそ、ぜひソフトクリームなどのスイーツと共にお楽しみください。
【商品名】フロマージュキャレ
【価格】432円（税込）/個
【販売期間】2026年3月1日～通年
【取扱場所】一番庫 テイクアウトコーナー
桜が香る、一足先に春を感じられるパルフェ
ル プランタン-桜と抹茶-
桜の甘い香りがふわりと広がる春の訪れを感じさせるパルフェ。
グラス抹茶と桜アイスを飾り、桜のフローラルで上品な香りが抹茶の濃厚な味わいをやさしく包み込みます。ルージュソースを忍ばせた桜ジュレに、コク深い抹茶カスタードを重ね、なめらかな口どけの甘酸っぱいベリーシャンティを絞りました。食感のアクセントに、抹茶クランブルをトッピング。別添えのルージュソースで、さっぱりとした後味の変化もお楽しみいただけます。
【商品名】ル プランタン-桜と抹茶-
【価格】2,400円（税込）
【販売期間】2026年3月1日~4月30日
【取扱場所】一番庫 バーコーナー
※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。
店舗情報
店舗名：ルタオ運河プラザ店
住所：北海道小樽市色内2丁目1番20号
電話番号：0120-31-4521（9:00-18:00）
※店舗直通ではありません。ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります
営業時間：
［一番庫］
フリースペース 10:00‐22:00
テイクアウトコーナー 10:00‐22:00（l.o.21:00 ）
バーコーナー 13:00‐22:00（l.o.21:00 ）
※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。
※バーはワンオーダー制です
［二番庫］
SHOP 10:00‐18:00
［三番庫］
CAFE 10:00‐18:00（l.o.17:30 ）
フード提供時間11:00‐15:00
小樽洋菓子舗ルタオについて
小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。
ルタオ公式オンラインショップ： https://www.letao.jp/
Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。