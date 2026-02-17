【新登場！】ルタオ運河プラザ店は、ホワイトデーを彩るスイーツと、春を先取りしたパルフェを販売いたします。

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、ルタオ運河プラザ店では、ホワイトデー限定の新作スイーツが登場。 洋梨とミルクのハーモニーが堪能できる「ホワイトデーブラン」をはじめ、香ばしいサブレと濃厚チーズの一体感を楽しむ「フロマージュキャレ」など、こだわり抜いたスイーツをご用意しました。

さわやかな洋梨とバニラのコクが調和した、ホワイトデーを飾るスイーツ

ホワイトデーブラン

ミルキーでコクのあるジャージーミルクソフトに、グラスバニーユ、サクサクのホワイトチョコパフをトッピング。バニラソースに、はちみつレモンジュレと洋梨を重ね、さわやかな味わいの中に、まろやかさを演出。香ばしい風味のシュトロイゼルをしのばせて、食感のアクセントをプラスしました。バニラの華やかな香りが全体を包み込んだ、優しい味わいのホワイトデーを彩るスイーツをお楽しみください。

【商品名】ホワイトデーブラン

【価格】 1,080円（税込）

【販売期間】2026年2月15日～3月14日

【取扱場所】一番庫 テイクアウトコーナー

香ばしいサブレと濃厚なチーズが、とけあうおいしさ

フロマージュキャレ

コクのあるオーストラリア産クリームチーズをふんだんに使用した濃厚なベイクドチーズを香ばしいバニラアーモンドサブレでサンドしました。

バニラオイルと塩を加えたサブレはチーズ感のあるベイクドチーズと調和し、程よい甘みとチーズのコクを感じられ、また食べたくなるような一体感のある味わいとボリューム感を演出します。

食べ歩きに最適なボリューム感だからこそ、ぜひソフトクリームなどのスイーツと共にお楽しみください。

【商品名】フロマージュキャレ

【価格】432円（税込）/個

【販売期間】2026年3月1日～通年

【取扱場所】一番庫 テイクアウトコーナー

桜が香る、一足先に春を感じられるパルフェ

ル プランタン-桜と抹茶-

桜の甘い香りがふわりと広がる春の訪れを感じさせるパルフェ。

グラス抹茶と桜アイスを飾り、桜のフローラルで上品な香りが抹茶の濃厚な味わいをやさしく包み込みます。ルージュソースを忍ばせた桜ジュレに、コク深い抹茶カスタードを重ね、なめらかな口どけの甘酸っぱいベリーシャンティを絞りました。食感のアクセントに、抹茶クランブルをトッピング。別添えのルージュソースで、さっぱりとした後味の変化もお楽しみいただけます。

【商品名】ル プランタン-桜と抹茶-

【価格】2,400円（税込）

【販売期間】2026年3月1日~4月30日

【取扱場所】一番庫 バーコーナー

※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。

店舗情報

店舗名：ルタオ運河プラザ店

住所：北海道小樽市色内2丁目1番20号

電話番号：0120-31-4521（9:00-18:00）

※店舗直通ではありません。ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります

営業時間：

［一番庫］

フリースペース 10:00‐22:00

テイクアウトコーナー 10:00‐22:00（l.o.21:00 ）

バーコーナー 13:00‐22:00（l.o.21:00 ）

※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。

※バーはワンオーダー制です

［二番庫］

SHOP 10:00‐18:00

［三番庫］

CAFE 10:00‐18:00（l.o.17:30 ）

フード提供時間11:00‐15:00

小樽洋菓子舗ルタオについて

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

ルタオ公式オンラインショップ： https://www.letao.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。