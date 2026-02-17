アニメファンから制作者へ、感謝の声を屋外広告から届ける『#いつもアニメをありがとう』プロジェクト

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（https://animestore.docomo.ne.jp）は、アニメ制作に携わるすべての人への感謝の声を募集する『#いつもアニメをありがとう』プロジェクトによって集まった約900件の中から厳選したコメントを、都内5エリアで屋外広告として2月16日（月）より掲出開始いたしました。

『#いつもアニメをありがとう』アニメファンからの感謝の声特設サイト：

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/thanxs202602

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点 一部個別課金あり

■ファンの感謝の声を、アニメ制作にゆかりのある都内5エリアで掲出

『#いつもアニメをありがとう』プロジェクトは、これまで7,200作品以上のアニメを届けてきたdアニメストアがハブとなり、多くのアニメファンの皆様と一緒に、アニメの制作に携わる人への感謝の気持ちを届ける共創プロジェクトです。

昨年11月「勤労感謝の日」から約2週間、特設サイトやXに寄せられた合計約900件のコメントの中から厳選。都内でアニメ制作にゆかりのある5エリア（池袋、荻窪、中野、武蔵堺、井荻）で、駅構内の大型広告をはじめ、バス停、電柱、喫茶店のコースター、ラーメン店のポケット箱まで幅広い形で掲出します。

■掲出場所詳細

【池袋駅】

・池袋ビックボード（掲出位置：西武鉄道池袋駅改札内）

・池袋駅スマイル・ステーションビジョン（掲出位置：西武鉄道池袋駅改札外地上1階）

※上記とも掲出期間：2月16日（月）～2月22日（日）

【荻窪駅】

・JR荻窪駅西改札内 ※掲出期間：2月16日（月）～2月22日（日）

・電柱（JR荻窪駅 西口側1箇所、東口側6箇所） ※掲出期間：2月19日（木）～2月24日（火）

・イナズマカフェ（東京都杉並区天沼3-27-10） ※掲出期間：2月16日（月）～

・Cafe POLEPOLE（東京都杉並区下井草5-19-19） ※掲出期間：2月16日（月）～

・手もみラーメン 十八番（東京都杉並区上荻1-4-10） ※掲出期間：2月16日（月）～

※本施策に関する店舗様へのお問い合わせはご遠慮ください

※配布等を行っているものではございません

※全席に配置されているものとは限りませんのでご了承ください。

【中野駅】

・バス停 シティスケープ（掲出場所：中野四季の森公園（西行）/中野四季の森公園（東行）

※掲出期間：2月16日（月）～2月22日（日）

【武蔵堺駅】

・西武鉄道武蔵境駅改札内 ※掲出期間：2月16日（月）～2月22日（日）

【井荻駅】

・西武鉄道井荻駅改札内 ※掲出期間：2月16日（月）～2月22日（日）

※本広告は予告なく掲出位置・期間が変更または中止となる場合があります

※駅、及び駅員、店舗への問合せはご遠慮ください

※ご覧の際は通行の妨げにならないようご配慮ください

■プロジェクト担当者による実施コメント

2025年11月23日の勤労感謝の日にあわせ、アニメファンの皆さまにアニメ制作に携わっている方々への感謝の声を募集したところ、私たちが想像していた以上にたくさんの声をいただきました。驚いたのは寄せられた声の一つひとつに、ものすごい熱量が込められていたことです。それはたった一言であっても、数十行に及ぶ文章であっても、確かに感じることができました。アニメファンの皆さまのアニメ愛や、アニメを制作しているクリエイターに対する熱い想いを、改めて知ることができました。本当にありがとうございました。

■プロジェクト概要

・名称：『#いつもアニメをありがとう』プロジェクト

・「感謝の声」募集特設サイト：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CQ/notice-12392

・募集期間：2025年11月23日から2025年12月7日まで

■dアニメストアについて

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※AppStore、GooglePlayでのご契約は月額760円（税込）です。※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテイメント→dアニメストア】