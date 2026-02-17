第35回日本プロモーション企画コンテストの受賞企画が決定！／販促・企業ギフト・マーケティングの見本市「第73回プレミアム・インセンティブショー春2026」にて表彰式と受賞者プレゼンを開催

株式会社ビジネスガイド社～2025年を代表する、6つの企画が受賞!!～

株式会社ビジネスガイド社は、「第35回日本プロモーション企画コンテスト」の表彰式と受賞者によるプレゼンテーションを、販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」の会場内において開催します。

2025年の1年間に展開された数多くのプロモーションのなかで、企画的に優れ、売りの場面でも注目すべき実績を収めたプランニングにコンテストの栄誉を贈ります。受賞されたプロモーション企画はプレミアム・インセンティブショーの特設会場で発表するとともに、表彰式と受賞者によるプレゼンテーションを行います。

厳選なる審査を重ねた結果、今回は下記の通り6つの企画の受賞が決定いたしました。表彰式と受賞者プレゼンテーションは、2026年4月9日（木）14時より、プレミアム・インセンティブショー会場内特設ステージにて開催します。

企業間のシェア争奪戦略の中で他社よりも優位に立つカギは、「いかに他社よりも優れた販促プロモーションを展開できるか」にかかっています。そして、その企業の経営を支えるプロモーションが華やかに展開される舞台の袖では、裏方であるプランナーや、苦労をともにしている企業のプロモーション担当者が日夜努力しています。

このような人達に、燦然とスポットを当て、社会的にその存在が明確に認知され、正当な評価が与えられるようにしたい、そして、さらに優れたプロモーション・プランニングの創作意欲へのインパクトになれば、というのがこのコンテストの主旨です。

＜審査委員＞

・亀井昭宏氏【早稲田大学 名誉教授】

・濱田逸郎氏【江戸川大学 名誉教授】

・辻井良一氏【株式会社バリューマーケティング研究所 代表取締役社長】

・中野香織氏【駒澤大学 経営学部 市場戦略学科 教授】

・芳賀信享【株式会社ビジネスガイド社 代表取締役社長】

★『ジップロック(R) ありなし国民大調査』

・実施企業：旭化成ホームプロダクツ株式会社

・広告代理店：株式会社電通、株式会社 テー・オー・ダブリュー

・景品サプライヤー：株式会社ビームス

★『令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり』

・実施企業：株式会社Mizkan

・広告代理店：株式会社電通

★『宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭』

・実施企業：ヤマト運輸株式会社

・広告代理店／景品サプライヤー：大日本印刷株式会社

★『クーリッシュ お風呂あがりだぜ！キャンペーン』

・実施企業：株式会社ロッテ

・広告代理店：株式会社電通

・景品サプライヤー：株式会社テー・オー・ダブリュー

地域キャンペーン特別賞

★『クイズで巡る熊本 プレゼントキャンペーン』

・実施企業：株式会社熊本日日新聞社

地域キャンペーン特別賞

★『OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）』

・実施団体：広島県 商工労働局 観光課

・広告代理店：株式会社電通西日本 広島支社

表彰式＆受賞者プレゼンテーション

日時：2026年 4月9日（木）14：00～15：30

会場：池袋サンシャインシティ文化会館 会場内特設ステージ

聴講無料（事前登録制）

展示会概要

名称：第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026

テーマ：革新が販促市場を飛躍させる PartII

会期：2026年 4月8日（水）・9日（木）・10日（金）※8日・9日⇒10：00～18：00 ／ 10日⇒10：00～17：00

会場：東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター

主催：株式会社ビジネスガイド社

公式サイト：https://www.pishow.com

お問い合わせ先

株式会社ビジネスガイド社

プレミアム・インセンティブショー事務局 担当：山下

TEL：03-3847-9155

Email：premium@giftshow.co.jp