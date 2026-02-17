人気クリエイターJulia 初のエッセイ『29』が発売決定！

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、BitStar Production所属クリエイター「Julia（ジュリア）」初のエッセイ『29』（株式会社QUINCCE刊）の予約受付を開始したことをお知らせいたします。

予約受付期間は2026年2月9日(月)から2月23日(月祝)23:59まで。予約販売でご購入の方対象で500名の方にJuliaの直筆サイン入り書籍をお届けします。また、ご予約いただいた方の中からランダムで、書籍の文章を抜粋したオリジナルしおりをプレゼント（全5種類）。

こちらは予約販売全ての商品が対象です。

■Juliaの想いが込められた、今を生きる人々へ贈る温かい一冊。

全ページJuliaが執筆・監修した、自身初のエッセイ『29』では、これまで彼女が語ることのなかった葛藤や別れ、活動休止の時間、そして結婚、妊娠へと続いていく人生を正直な言葉で綴られています。読み終えた後、探していた光が自分の中に在ると思えるような、今を生きる人々へ贈る温かい気持ちが溢れた一冊です。

オンライン予約限定で購入可能な日記帳は1ページに2日分、見開きで4日分を書き込める、無理なく続けられるレイアウトで、日々の気持ちを静かに書き留められる仕様です。月ごとに添えられたJuliaからのコメントが、まるで隣で一緒に日記をつけているような感覚にさせてくれます。ページの合間には、Juliaによる手書きのイラストも収録されています。

■本人コメント

人生で起こる全てのことには意味があると思うの。

悲しみも苦しみも

本当に辛かった出来事も

その全部を乗り越えて

自分が創られている気がするから。

29年の歳月を振り返り

過去の経験や想いを伝えることで

未来の誰かの支えになるかもしれないのなら

あの悩み続けた日々にも

生きてきた自分の存在にも

大切な意味があったんだと思えて

今の私は救われます。

だから、ありがとう。

【29】を読んでくれて。- Julia

【予約販売ページ】

Jane Publishers

書籍概要

書籍のみ（予約特典つき） :https://janebooks.theshop.jp/items/134430865定価 3,190 円（税込）※予約受付期間は2026年2月9日(月)から2月23日(月祝)23:59まで書籍＋ノベルティー日記（予約特典つき） :https://janebooks.theshop.jp/items/134644181定価 6,050 円（税込）※予約受付期間は2026年2月9日(月)から2月23日(月祝)23:59まで

タイトル：29

著：Julia

発行元：Jane Publishers (株式会社QUINCCE)

発売日：2026年4月1日

価格：定価 3,190 円（税込）

判型・ページ数：布貼り上製本 B6・200 ページ

ISBN：978-4-9913353-3-4

◎日記概要

日記：2026年4月から12月

判型・ページ数サイズ：布貼り上製本120mmx170mm・152ページ

■『Julia（ジュリア）』プロフィール

BitStar Production所属

1997年生まれ

神奈川県横浜市出身

日本人の母とアメリカ人の父を持つ。

2015年からYouTube活動を開始し、2020年には登録者数65万人を突破。

憧れのライフスタイルやトレンドを発信しつつも親近感のある人間性が共感され、"映画を見ているような感覚"との声も多いクオリティの高い映像と、"ラジオのように聴いていられる"心地の良い緩やかな会話が幅広い層の世代から支持を集めている。

2024年3月の入籍後はファミリーとしての活動も人気となり、インフルエンサーのみならず、モデル、商品プロデュースなど様々な分野で活躍中。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCh1K2JtxIZLnUaTPlxPPzjw

Instagram：https://instagram.com/julia.c.0209/

X：https://twitter.com/JulijuliaMj

TikTok：https://tiktok.com/@julia.c.0209

■BitStar Productionについて

「BitStar Production」には、YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが550名以上所属しています。また、女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment」も展開しています。

出演依頼や広告案件のご相談がある際には、お気軽にお問合せください。

お問合せ先：production.contact@bitstar.tokyo

「BitStar Production」：https://production.bitstar.tokyo/

「OOO Entertainment」：https://three-o.tokyo/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio/)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c/)」