ベルアメール自由が丘カフェに春到来。苺と桜が主役の限定スイーツコレクションが春色に咲き誇る

ショコラ専門店「ベルアメール」は、自由が丘店併設カフェにて、春限定メニューを2026年2月16日より期間限定で展開。

旬を迎える苺と春を象徴する桜をテーマに、ショコラの魅力を重ねたアフタヌーンティーや華やかなデセール、和の素材を取り入れたパフェをご用意。

ショコラティエの感性が彩る、心華やぐ“春を味わうカフェ体験”をお届けします。

▶SEASONAL AFTERNOON TEA

春のベリーアフタヌーンティー

旬のいちごと桜が春の訪れを告げる、心華やぐアフタヌーンティー。

上段には、グリオットチェリーソースを添えたパンナコッタや桜マカロン、ショートケーキ、プラリネショコラのミルフィーユ仕立てを美しく並べました。

中段には、ブリュレショコラ、ベリームース、タルトシトロン、チョコフィナンシェ、ベルアメール特製ボンボンショコラをバランスよくご用意。

さらに、エビとアボカドのクロワッサンサンドとミニキッシュを添え、甘味と軽食の両方を優雅に楽しめる内容に仕上げています。

春色に彩られたティータイムをお楽しみください。

2名様 税込\7,260（本体価格 \6,600）

1名様 税込\3,630（本体価格 \3,300）

※時期により内容が変更となる場合がございます。

※ご予約も承っております。詳細は店頭スタッフまでお問い合わせください。

▶SEASONAL DESSERT

季節のデセール/ショコラフレーズ

旬のいちごを贅沢に使用した、春らしい華やぎあふれる一皿。

いちごを模したホワイトチョコムースと、パフェ仕立てのショコラチューブを中心に、フレッシュ、コンポート、エスプーマ、ソース、シャーベットなど多彩なテクスチャーでいちごの魅力を表現しました。

一皿でいちごの豊かな表情が花開く、季節限定のデセールです。

ショコラフレーズ

税込\2,200（本体価格 \2,000）

▶SEASONAL PARFAIT

季節のパフェ/パフェ フロレゾン

桜と抹茶、ショコラが織りなす、日本の春を味わうパフェ。

桜ジュレやグリオットチェリーのコンポート、桜風味のホワイトチョコクリームを重ね、ほろ苦い抹茶のパウンドケーキや桜アイスを合わせました。

和の素材とショコラが重なり合う、春の余韻を楽しむ一品です。

パフェ フロレゾン

税込\1,650（本体価格 \1,500）

ご予約はこちら :https://rk-sys.jp/jscafe/?s=FW3

「ベルアメール 自由が丘店」＆「カフェ ベルアメール」

ベルアメール自由が丘店 外観

日本のショコラ専門店として2003年にスタートした「ショコラ ベルアメール」。

ブランド名のベルアメールは、フランス語で「BEL＝美しい」「AMER＝苦み」。

ショコラの特徴である「美しい苦み」という思いが込められています。



皆様に幸せと驚きをお届けするため、日本に合うショコラを追い求め続けてきました。

「ベルアメール 自由が丘店」は、たくさんのショコラやケーキ等が並ぶチョコレートショップと、チョコレートを活かしたデセールやアフタヌーンティー、軽食をご用意する「カフェ ベルアメール」を併設した新しいスタイルの路面店です。

◆Cafe BEL AMER◆

カフェ ベルアメール 店内イメージ

カフェ ベルアメールでは、チョコレートの香りに包まれながら、チョコレートを使用したスペシャルデザートやアフタヌーンティー、アクセントにカカオを効かせたカレーやパスタなどを召し上がっていただけます。

店内は温かみのある落ち着いたアーバンナチュラルな空間で、美味しさと驚きの詰まった一皿を皆様にご提供いたします。



〒 152-0035

東京都目黒区自由が丘2-9-4 岡ビル1F

東急東横線 自由が丘駅下車 正面出口より徒歩約3分

営業時間：10:30～19:30（カフェ L.O.19:00）

TEL: 03-6421-1466





