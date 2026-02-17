長谷工コーポレーションとLiveSmartが新機能を共同開発

株式会社LiveSmart

株式会社長谷工コーポレーション(本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡、以下「長谷工コーポレーション」)と、株式会社LiveSmart(本社：東京都港区、代表取締役社長：上田 大輔、以下「LiveSmart」)は、暮らしの情報と操作を一括管理できる長谷工コーポレーション開発の居住者向けアプリ「まいりむ」（以下、「本アプリ」）から室内エアコンの遠隔操作機能および室内環境データ表示機能等（以下、「本機能」）を共同開発し、株式会社長谷工不動産（本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 健）が事業主である「働く(WORK)」と「住まう(LIVE)」を融合させたハイブリッドマンション「WORVE吹田江坂」（2025年10月入居開始）に長谷工グループとして初めて導入いたしました。

■LiveSmartとの連携による「まいりむ」アプリの新機能

本アプリに従来から備わっているマンション共用部の各種機器連携に加え、室内の機器連携として今回初実装の本機能は、ECHONET Lite というスマートホーム向けの通信規格を利用することで、複数メーカーのエアコン（同規格準拠品）に対応できる「メーカーフリー」な点が特徴です。その他LiveSmartと共同開発した新機能は以下の通りとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31331/table/55_1_ece63b0ed6954a4cb9166b5d43398ca1.jpg?v=202602170151 ]

今回の開発は、室内環境を「知らせる」「確認する」「動かす」を一気通貫で実現しました。

例えばご不在時の室内の温度が予め設定した温度より上下した場合、本アプリにお知らせが届きます（知らせる）。その上で室内気温をチェックし（確認する）エアコンを遠隔で操作し（動かす）、どこからでもお部屋を適切な空気環境にすることが可能となります。

今後も長谷工コーポレーションとLiveSmartは、居住者のニーズに応えるべく、IoT技術を活用した新たな機能開発やサービス向上に取り組み、快適で安心な住環境の提供を目指してまいります。

■WORVE吹田江坂 竣工ギャラリー

■WORVE吹田江坂 物件概要

- 物件名：WORVE吹田江坂（ワーブ吹田江坂）- 所在地：大阪府吹田市広芝町17-18- 交通：大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅徒歩7分- 構造・規模：鉄筋コンクリート造地上10階建- 竣工時期：2025年10月- 入居時期：即入居可（諸手続き完了後）- 敷地面積：465.53平方メートル- 総戸数：51戸- 間取り：1LDK、2K- 専有面積：31.28m²～39.00m²- 事業主：株式会社長谷工不動産- 公式サイト： https://www.haseko-hfd.co.jp/worve/suita-esaka/

■LiveSmartが提供するオールインワンの住宅向けIoTプラットフォームとは

スマートホームとエネルギーマネジメントで居住者のくらしをアップデートし、付随するDXソリューションを活用することで、導入企業は売上アップとコスト削減を同時に実現することができます。ハウスメーカー、ディベロッパー、管理会社、物件オーナーなどの不動産事業者様、電力・ガスなどのインフラ事業者様の事業成長を加速します。

https://www.livesmart.co.jp

【株式会社LiveSmartについて】

- 名称：株式会社LiveSmart- 所在地：東京都港区西新橋2-21-2 第一南櫻ビル2F- 代表者：代表取締役社長 上田 大輔- 事業内容：AI・IoTを活用した生活空間におけるサービスプラットフォーム事業- ミッション：「世界中の人々をもっと自由にする」 人々が時間や空間の制約や日々の不安ごとから解放され、より快適で質の高い生活を送ることができること。それを私たちLiveSmartは実現します。- ビジョン：「人々が抱える課題を解決する新しい社会インフラになる」 高齢化社会における不安の解消、家事や子育てにおける負担軽減、日常生活で抱えるストレス軽減、地球温暖化など、世界が日々直面している社会課題を解決し、持続可能な未来を牽引するために、新しい社会インフラを目指します。