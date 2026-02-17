りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON レバンガ北海道開幕対戦カード決定のお知らせ

株式会社レバンガ北海道

本日、B.LEAGUEより、 りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASONの各クラブのホーム開幕となる対戦カードが発表となりました。

レバンガ北海道は、9月26日(土)に北海きたえーるにて、シーホース三河との対戦でB.LEAGUE PREMIERリーグ戦の開幕を迎えます。

新シーズンも、会場を“レバンガグリーン”で染める皆さまの全緑応援をよろしくお願いいたします。

りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON レバンガ北海道開幕対戦カード

りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦

日程

GAME1 2026年9月26日(土)

GAME2 2026年9月27日(日)



対戦カード

シーホース三河（B.LEAGUE PREMIER 西地区）

会場

北海きたえーる

(北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)

りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON レバンガ北海道全試合日程

同日、りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン B.LEAGUE PREMIER の全試合カーディングが発表されましたので、レバンガ北海道の試合日程をご案内いたします。

詳細はこちらよりご覧ください。▶https://levanga.com/news/detail/id=19595