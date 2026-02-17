【アイドル志望者にチャンス拡大！】教育プラットフォーム『アイドル学園』にスカウト機能が新登場

木村情報技術株式会社

教育プラットフォーム『アイドル学園』は2026年2月17日(火)より、芸能事務所や企業がアイドル志望の若者に直接オファーできる新機能「スカウト機能」の提供を開始しました。

『アイドル学園』は、音楽プロデュース集団Sizuk Entertainment（シズクエンターテイメント）株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：湯浅順司、以下「Sizuk Entertainment」）とIT企業の木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）が、2025年１月に共同リリースした、アイドル志望者と現役アイドルを対象とした教育プラットフォームです。

今回追加した「スカウト機能」は、芸能事務所や企業がアイドル志望者に対して、直接スカウトのオファーを届けられる仕組みです。若い才能とそれを必要とする芸能事務所・企業をつなぎ、安全にマッチングを行うための環境を提供します。

「スカウト機能」について

「スカウト機能」は、アイドル志望者に対し、芸能事務所・企業が直接スカウトオファーを送信できる機能です。利用者の安全性を確保しながら、安心してスカウトを受けられる環境を整えています。

想定される活用ケース

●企業の場合

- 企業PR案件への起用- アンバサダー契約- 直接雇用 など

●芸能事務所の場合

スカウト機能の費用について

- 将来的なデビューを見据えた新人アイドルの発掘・スカウト

本機能の提供開始時点では、アイドル志望者および芸能事務所・企業いずれにも費用は発生いたしません。

将来的に、利用状況やサービス拡充を踏まえ内容を見直す可能性はございますが、若い才能の可能性を広げることを最優先に、まずは利用ハードルを抑えた形でスタートいたします。

機能追加の背景と今後の展開

『アイドル学園』は、夢を追いかける若者と、アイドルの力を必要とする芸能事務所・企業をつなぐ”懸け橋”となることを目指しています。これまで、専門家によるレッスンやキャリア支援コンテンツを通じて、学びと成長の機会を提供してまいりましたが、実際の活躍機会やデビューへのつながりも重要と考え、今回の「スカウト機能」の提供開始に至りました。

今後も、新機能の追加やイベント開催などを通じて、より価値のあるプラットフォームとなるよう継続的な機能拡充と環境整備に取り組んでまいります。

『アイドル学園』について

「アイドル学園」は、音楽プロデュース集団Sizuk Entertainment（シズクエンターテイメント）株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：湯浅順司、以下「Sizuk Entertainment」）とIT企業の木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）が共同運営する、アイドル志望の若者と現役アイドルをサポートするための教育プラットフォームです。

トップアイドルを指導する専門家による以下のコンテンツを無償で提供し、アイドルとしてのスキル向上およびその先のキャリアまで見据えた支援を行っています。

- ボーカル・ダンス・メイクレッスン- オーディション情報の提供- 社会人としての教養コンテンツ- セカンドキャリア支援プログラム- パートナー企業による求人情報

【木村情報技術株式会社 会社概要】

所在地 ：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

代表者 ：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設立 ：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/

【Sizuk Entertainment株式会社 会社概要】

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役社長 湯浅 順司（ゆあさ じゅんじ）

設 立：2013年1月23日

URL ：https://sizuk.co.jp/