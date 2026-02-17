ジェイテクト、「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」Amazon Kindleにて発売！2026年2月22日「ネコの日」記念

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」）は、Amazon.com, Inc.が運営する電子書籍サービス「Kindle」において、「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」電子書籍の配信を開始しました。

2024年2月22日「ネコの日」に、「クスっと笑える、ほろっと泣ける、やさしく楽しい」をテーマに、ピクシブ株式会社が運営する「pixiv」内で募集し、50作品の四コマ漫画を選出。公式作品としてSNS上でも投稿された個性溢れる受賞作品が、彩り豊かな四コマ漫画集として2026年2月に電子書籍サービスで配信を開始。ジェイにゃんテクニャンの掛け合いが織りなす、テンポの良い数々のエピソードをぜひお楽しみください。

１．電子書籍概要

作品タイトル ： ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画

販売開始 ： 2026年2月12日

価格 ：Kindle Unlimited会員：0円、会員以外：99円

ページ数：52ページ

収録作品数：50作品

購入方法 ： 株式会社ジェイテクトが販売する電子書籍は、以下のURLもしくは二次元コードを読み取り、Kindle内でご購入可能です。

Amazon.co.jp: ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画 (ジェイテクト出版) eBook : 株式会社ジェイテクト: Kindleストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMYV16N7/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3767CLFISJ36K&dib=eyJ2IjoiMSJ9.eOg_diVJpSitPQmJuYFfaH8rRxOYdSjyrKmPRiGw-bQzkY2KhvaJgUMqJatascKjK9EwHlGQiSEPJDuRrWQFoKvsCozEin9KruLEPbeDaK8.RzGSQ0u_U9T1hKW3Zdd9nveTMlTC-F-yTiM2qZpDtr4&dib_tag=se&keywords=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88&qid=1770872621&s=digital-text&sprefix=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%2Cdigital-text%2C210&sr=1-2)

＜注意事項＞

・当電子書籍は「Kindle Cloud Reader」のブラウザサイトまたは、「Kindle」アプリ（無料）にてご覧いただけます。

・「Kindle」アプリは、iOS・Android・Windows・MacOS に対応しています。

・Kindleのサービスをご利用いただくには、Amazonアカウントが必要です。

２．ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター ジェイにゃん・テクニャンについて

ジェイテクトグループの事業活動の根底にある「貢献」を花言葉に持つ多年草ネコノヒゲから、「ヒゲに特徴のあるネコ」とJTEKTの「J」という２つの要素をモチーフにして誕生したマスコットキャラクターです。

2023年3月24日から5月7日に開催したマスコットキャラクターデザイン公募キャンペーンに応募いただいた1,178作品の中から選出し、2023年10月26日のジャパンモビリティショー2023にて発表いたしました。

白色のネコ「ジェイにゃん」は明るく元気な女の子。当社の主要事業から、目はベアリング、鼻と口はステアリング、お腹は工作機械をイメージ。ヒゲは当社ロゴのEの部分、「情熱」をモチーフにしています。

灰色のネコ「テクニャン」はのんびりマイペースですが抜群の集中力を持つ男の子。顔のパーツとしっぽを合わせるとJTEKTに。ヒゲはジェイテクトの基本理念の「地球のため、世の中のため、お客様のため」を象徴するe(earth)・ｓ(society)・ｃ(customer)の形をしています。

「ジェイにゃん」「テクニャン」のプロフィール詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

https://www.jtekt.co.jp/J-Nyan_and_TEK-NYAN.html

(ご参考)

2023年3月24日 企業マスコットキャラクターのデザインを公募 最優秀作品を採用、副賞に賞金100万円

https://www.jtekt.co.jp/news/2023/002990.html(https://www.jtekt.co.jp/news/2023/002990.html)

2023年7月21日 特別賞10作品を発表 企業マスコットキャラクターデザイン公募キャンペーン

https://www.jtekt.co.jp/news/2023/003241.html

2023年10月26日 企業マスコット「ジェイにゃん」「テクニャン」を発表 デザイン公募キャンペーンから最優秀賞を選出

https://www.jtekt.co.jp/news/2023/003445.html

2024年2月22日 2月22日は「ネコの日」！ジェイテクト公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」四コマ漫画コンテストを イラストコミュニケーションサービス「pixiv」にて開催

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003671.html

2024年2月22日 2月22日は「ネコの日」！ジェイテクト公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャンLINEスタンプ」無料配布！株式会社ジェイテクトLINE公式アカウントを友だち追加しよう！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003672.html

2024年4月18日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャンLINEスタンプ」5万ダウンロード達成！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003785.html

2024年6月12日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」のLINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン 可愛い実写版１」を販売開始！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003868.html

2024年7月17日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」のLINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン 可愛い実写版2」を販売開始！～「どうぶつスタンプ特集」にも参加中！～

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/003939.html

2024年9月9日 ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」のLINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン あいさつ編」を販売開始！～「毎日使えるスタンプ特集」にも参加中！～

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/004048.html

2024年10月26日 LINEスタンプ「ジェイにゃん・テクニャン スポーツ編」を販売開始！

https://www.jtekt.co.jp/news/2024/004150.html

2025年2月24日 JTEKT STORIES「私たちだからこそ届けられる「ほっこり」で、世の中に貢献したい。」

https://www.jtekt.co.jp/stories/_nekonohi.html