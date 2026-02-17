住友電工情報システムがサイボウズの「オフィシャルパートナー」に認定

住友電工情報システム株式会社

エンタープライズサーチ「QuickSolution(R)(クイックソリューション)」を開発・販売する住友電工情報システム株式会社は、サイボウズ株式会社の「サイボウズ オフィシャルパートナー(プロダクトパートナー)」に認定されました。

QuickSolution(R)は、サイボウズ Garoon（ガルーン）と連携しており、同製品の閲覧権限を継承したセキュアな検索に対応しています。Garoonをはじめ、社内に散在する膨大な情報から必要な情報を高速・高精度に横断検索できます。さらに、生成AI連携(RAG*1)機能*2により、検索された情報をもとに、利用者の知りたい情報を対話形式で回答することで、企業のナレッジ活用を強力に推進します。

■ サイボウズ オフィシャルパートナー(プロダクトパートナー)について

サイボウズ社が認定するオフィシャルパートナーは、サイボウズ製品の販売、提案、開発、構築、コンサルティング、またはサイボウズ製品と連携する製品・サービスを提供する企業が、サイボウズ社が定める条件を満たした場合に認定されます。当社が認定を受けたプロダクトパートナーは、グループウェア「Garoon」などのサイボウズ製品と連携する高度なソリューションを提供し、サイボウズ製品の活用促進や利用価値の向上を支援するパートナーです。

【QuickSolution(R)がサイボウズ クラウド版 Garoonに対応(2025年9月発表)】

■QuickSolution(R)について

9年連続でシェアNo.1*3のQuickSolution(R)は数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。2026年1月時点で、5,600サーバ以上の導入実績があります。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスなどに散在する情報を、横断的に文書の中身まで検索できます。さらに、スキャンした画像PDFなども画像OCR検索で簡単に探し出せます。

また、生成AI連携(RAG)機能により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用し生成AIと連携することで膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答します。信頼できる社内情報をもとに対話形式で情報を提供することで、ナレッジ活用／業務効率化／DXを支援します。

今後もますます需要が見込まれる、AIエージェント時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution(R)は“AIで「探し方」改革！”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。

*1：RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容にもとづいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。

*2：QuickSolution(R)の生成AI連携(RAG)機能はオプションです。OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockなどに対応しています。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で生成AIを活用できます。また、AWSの閉域環境でAmazon Bedrockを利用することにより、セキュアに生成AIを活用できます。

*3： 富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017～2025年版」検索エンジン パッケージ市場 (ベンダーシェア 2016～2024年度)(9年連続)

・主な特長

大容量:1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2～3秒で検索、数100TBまで拡張可能、

オンプレ／クラウド(SharePoint Online、Box、Garoonなど)の豊富な検索対象を横断検索

高精度:検索漏れなく重要文書を上位表示、類似文書の集約表示で結果の重複を防止、セマンティック検索(文字列＆ベクトル検索のハイブリッド)、適合性フィードバック

サムネイル／ビューワ:検索結果でサムネイル表示、ビューワでヒット箇所を直接表示／ハイライト

生成AI連携:RAG対応、生成AIが社内情報を回答、ファイルのアップロード不要、

漏れや重複のない検索により高精度回答、閲覧権限を考慮

簡単・安心運用:直観的な操作性、Click Navi(R)で技術伝承、充実の権限管理

整理・分類・活用:お気に入り／共有タグで整理・分類、Know-Whoで情報活用

充実の分析機能:検索結果の可視化、文書分類／クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出

豊富な実績:スマホ／タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応

システム連携:純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携

多彩な検索対象:ファイルサーバ(Amazon FSx、PowerScale(旧Isilon)、NetApp等も含む)、Webサイト、データベース、Notes、Microsoft 365、Box、Google ドライブ、Garoon、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、楽々Webデータベース 等の横断検索

