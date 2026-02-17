2026年3月6日(金)14:00～16:00「企業と市民社会の対話・エンゲージメントの促進に求められるものとは」セミナーをハイブリッド開催【無料】

一般財団法人CSOネットワーク

近年、企業活動におけるサステナビリティの重要性が一層高まり、国際的な基準整備やESG投資の拡大を背景に、サステナビリティ情報開示の議論も加速しています。一方で、その多くは投資家目線を中心とした情報開示に重点が置かれ、市民社会に向けた情報提供や対話、エンゲージメントの質や意義が十分に検討されているとは言い難い状況があります。

CSOネットワークでは、こうした問題意識のもと、企業のサステナビリティ情報開示やエンゲージメントの実態に関する調査を行い、市民社会との「意味ある対話・エンゲージメント」を促進するための課題の整理や必要となる取組みについて検討を重ねてきました。

本セミナーでは、調査結果の報告に加え、企業・市民社会双方の実践者による報告や議論を通じて、環境・社会・経済を統合的に捉えた持続可能な発展に向けた、質の高いエンゲージメントのあり方と、今後に向けた示唆を共有していきます。

▪️日 時：2026年3月6日（金）14:00～16:00（受付開始13:45）

▪️会 場：ハイブリッド開催 人権ライブラリー多目的スペース＆Zoom

（（公財）人権教育啓発推進センター 港区芝大門 2‐10‐12 KDX芝大門ビル4F）

▪️対 象：NPO/NGO、企業、市民など

▪️定 員：会場50名、オンライン100名（上限）

▪️参加費：無料

▪️お申し込み：下記申込フォームよりお申し込みください（3月4日(水)18時締切）

お申し込みはこちら :https://forms.gle/bfSWY3ZVfudiGkx39

※手話通訳が必要な場合は、3月1日（日）までにお申し込みください。

※セキュリティ上の事情等でフォームにアクセスできない場合は、１.メールアドレス、２.お名前、３.ご所属、４.会場参加とオンライン参加の別、５.手話通訳の要否、をoffice@csonj.orgまでメールでお知らせください。

※お申し込時にいただいた個人情報は、本セミナーの開催に関する目的以外には使用しません。

▪️主催

（一財）CSO ネットワーク

▪️後援

（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）

▪️プログラム

【キーノートスピーチ】

関 正雄氏（損保ジャパンカルチャー変革推進部シニアアドバイザー/放送大学客員教授）

「ステークホルダー・エンゲージメントを考える」

【報告】

（1）事業概要：松岡 秀紀（CSO ネットワーク共同代表理事）

「企業と市民社会の対話・エンゲージメント原則について」

（2）調査報告：小園 杏珠（CSO ネットワークリサーチフェロー）

「エンゲージメント開示の現状」

【パネルディスカッション：意味あるエンゲージメントに向けて】

・有田 伸也氏（認定NPO法人虹色ダイバーシティ 理事）

・氏家 啓一氏（（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン BHR（ビジネスと人権）スペシャリスト）

・堀江 由美子氏（（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン アドボカシー部長）

・関 正雄 氏

〔モデレーター〕長谷川雅子（CSO ネットワーク共同代表理事）

▪️登壇者プロフィール

関 正雄氏

東京大学法学部卒業、安田火災海上保険(現 損害保険ジャパン株式会社)入社。2001年よりCSR・サステナビリティ推進を担当し、理事・CSR統括部長を務めた。その間、ISO26000日本産業界代表エキスパート、WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）ほか、国際的なイニシアチブに参画。SDGs を組み込んだ経団連企業行動憲章改定に座長として関わるなど、産業界へのサステナビリティ経営浸透に尽力。

有田 伸也氏

近畿大学理工学部卒業。ホテル、外食産業向けコンサルティング企業にてマネージメント及び人事業務に従事。心理的安全性の高い職場がもたらすポジティブな変化を自らの経験を通じて実感したことから「心理的安全性の高い職場づくり」を信条とし、LGBTQ+施策の導入を支援。これまで大手企業を中心に300回を超える支援実績あり。

氏家 啓一氏

大手電機メーカーのCSR部門責任者を務めたのち、2017年よりGCNJ事務局次長を経て現職。

外務省ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会構成員/筑波大学非常勤講師/JP-MIRAIアドバイザリーグループ/JaCERステークホルダーパネル/グリーン購入ネットワーク理事/ BHRs代表他。

堀江 由美子氏

共同通信社に勤務後、英国大学院で農村開発修士課程を修了。（特活）国際ボランティアセンター山形でカンボジア農村開発事業に従事後、2002年にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに入局。海外事業部、法人連携部を経て、2010年よりアドボカシーを担当。

▪️お問合わせ（一財）CSOネットワーク office@csonj.org （担当：根村・長谷川）

本セミナーは、2025年度の独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成金を活用して開催いたします。