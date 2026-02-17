渋谷で春の訪れを楽しむ！「HOTEL GRAPHY 渋谷」にて、子どもから大人まで、ライブペイント・読み聞かせ・グルメも楽しめる、 “花”をテーマにしたマーケットを3/1（日）に入場無料で開催

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、ライフスタイルホテル「HOTEL GRAPHY 渋谷」にて、2026年3月1日（日）に開業2周年記念イベント「GRAPHY FLOWER MARKET」を開催いたします。

また、本日2月17日（火）より、開業2周年を記念した宿泊プランの予約受付を開始しました。

Ayumi Takahashiによるイベントキービジュアル

“花”をきっかけにつながる！開業2周年記念イベント「GRAPHY FLOWER MARKET」開催

HOTEL GRAPHY 渋谷は、2026年3月1日に開業2周年を迎えます。これを記念し、春の訪れを感じる「花」をテーマにした特別イベント “GRAPHY FLOWER MARKET”を開催いたします。

開業以来、宿泊ゲストや地域の皆様に向けたホテルでのイベントのみならず、東急株式会社と連携した「渋谷ブリッジ」でのエリアマネジメント事業を推進してまいりました。これまで多くのイベントを通じて、ホテルや渋谷ブリッジに集う方々との交流を深めてきた背景から、2周年という節目を迎える今回は、2エリアに渡って多彩なコンテンツをご用意して皆様をお迎えします。

会場の一つとなる渋谷ブリッジA棟通路では、東京各地の出店者が集うマーケットを開催するほか、国際的に活躍するアーティスト・Ayumi Takahashiによる参加型のライブペインティングや、子どもに人気の絵本の読み聞かせライブを実施いたします。また、ホテル館内では、キャンドルのワークショップやイベント限定レストランメニューをお楽しみいただけます。

本イベントは、ホテル名の由来である「ソーシャルグラフ」が象徴するように、人と人との繋がりを何より大切にしています。日頃よりご愛顧いただいているお客様はもちろん、地域の皆様や初めてご来館いただく方にとっても、新たな出会いや交流の場となることを目指します。

春の訪れを感じるひとときを過ごしに、ご家族やご友人をお誘い合わせの上、お気軽にお立ち寄りください。

＜イベント概要＞

【開催日時】2026年3月1日（日） 12:00～17:30

【開催場所】HOTEL GRAPHY 渋谷（東京都渋谷区東1-29-3） / 渋谷ブリッジ（東京都渋谷区渋谷1-29-1）

【料金】入場無料（飲食代・ワークショップ代等は別途） ※予約不要

※イベントの最新情報はホテル公式Instagram(https://www.instagram.com/hotelgraphy_shibuya/)をご確認ください。

渋谷ブリッジA棟通路 (C)渋谷ブリッジ

＜会場：渋谷ブリッジA棟通路＞

■花や雑貨、お菓子など、東京各地の出店者が集うマーケット

東京各地で愛されるショップやクリエイターが集結するマーケットを開催。季節を彩る生花や産地直送の野菜、お菓子や雑貨など、あなただけのお気に入りを探してみませんか？単にお買い物をするだけでなく、作り手や店主との心地よい会話もこのマーケットの醍醐味です。春の訪れを感じながら、暮らしを彩るアイテムと出会う、豊かなひとときをお楽しみください。

2025年12月開催「SHIBUNAN CANDLE BRIDGE」マーケットの様子

出店：Caco(https://www.instagram.com/caco.florist/)（生花） / SORCERY DRESSING(https://sorcery-dressing.com/)（生花） / yunseul(https://www.instagram.com/____yunseul)（生花） / Ballooms Flower Bouqert Shop(https://ballooms.jimdosite.com/)（バルーンフラワー） / OVERLAP CLOTHING(https://www.instagram.com/overlap.clothing/)（ヴィンテージ・セレクトショップ） / atelier moo.(https://ateliermoo.stores.jp/)（プラントベース焼き菓子・ソイキャンドル） / 風の丘ファーム(https://kazenokafarm.com/)（野菜） / SOL'S COFFEE(https://solscoffee.com/)（コーヒー豆） / ニジノ絵本屋(http://nijinoehonya.shop/)（絵本セレクトショップ）

※出店数は今後さらに追加予定です。最新情報はホテル公式Instagram(https://www.instagram.com/hotelgraphy_shibuya/)をご確認ください。

■Ayumi Takahashiによるライブペイント・展示

世界を舞台に活躍するアーティスト、Ayumi Takahashiによるライブペイントを実施。春らしい、鮮やかな花々が描かれ、命が吹き込まれていく瞬間を間近で体感していただけます。本イベントでは、作品の一部に皆様も筆を入れていただける参加型セッションをご用意。お子様から大人まで、アーティストと共にひとつの作品を作り上げる特別な体験をお楽しみいただけます。完成した作品は、イベント終了後4月30日（木）まで展示いたします。

なお、Ayumi Takahashiは本イベントのキービジュアル制作も担当。会場内のフォトブースにもそのイラストが採用されており、鮮やかな感性がイベント全体を彩ります。

Ayumi Takahashi

カリフォルニア州のArt Center College of Designを卒業。

日本・アメリカ・中国を拠点に活動するアーティスト／キュレーター。

自身の制作活動に加え、キュレーターとしても展示企画や空間プロデュースを手がけている。

Google、Nivea、L’Occitane、Nike、Coca Cola、Starbucksなど、世界中のブランドとコラボレーションし、広告、パッケージ、テキスタイル、書籍などのアートワークを制作。世界各地のギャラリーやアートスペースで作品を発表するほか、中国にギャラリー「Box Museum」を設立し、ロサンゼルスにてお茶ブランド「Three Gems Tea」も立ち上げている。

■絵本読み聞かせライブ（13:30～ / 15:30～）

絵本専門店【ニジノ絵本屋】所属のThe Worthlessによる絵本の世界を歌や生演奏とともに楽しめるライブパフォーマンス。大人もお楽しみいただけますので、親子でお気軽にご参加ください。

出演：The Worthless(https://www.instagram.com/theworthlessjp/)

＜会場：HOTEL GRAPHY 渋谷＞

■キャンドル作りワークショップ（12:00～ / 14:30～）

過去のイベントで灯されたキャンドルを再利用した、アップサイクルワークショップ。 カラフルなキャンドル作りをお楽しみください。

参加費：500円（税込）※1ドリンク付き

ご予約はこちら :https://bit.ly/3ZFxg44

■イベント限定レストランメニュー

HOTEL GRAPHY 渋谷併設レストラン「Graphic Grill & Bar(https://www.livelyhotels.com/ja/graphyshibuya/eat-drink/)」では人気のハンバーガーやグリル料理のほかにも、イベント限定メニューもご用意。気分を盛り上げる、色鮮やかなドリンクやフードをお楽しみください。

画像左から：

「フルーツロールBOX」800円（税込）：ギフトボックスに詰め合わせた、4種のフルーツロールサンド。キウイ、いちご、ぶどう、オレンジで花を表現し、クリームには花のフレーバーを加えました。

「グラスフラワーアレンジメント」1,000円（税込）：コーディアルシロップをベースに、エディブルフラワーやハーブ、ドライフルーツを各自選んでいただき、花の香りをスプレーして仕上げるオリジナルドリンク。

開業2周年記念 期間限定ディナーコース

HOTEL GRAPHY 渋谷併設レストラン「Graphic Grill & Bar(https://www.livelyhotels.com/ja/graphyshibuya/eat-drink/)」では、開業2周年記念のスペシャルディナーコースが登場。彩り豊かな前菜から贅沢なメインまで、当店のこだわりを凝縮したラインナップをお楽しみください。

【期間】2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

【料金】お一人様3,500円(税込)

メニュー詳細・ご予約はこちら :https://bit.ly/46H1uY4

公式予約サイト限定 開業2周年記念宿泊プラン

開業2周年の感謝を形にした、ディナーコース付きプランや、オリジナルギフト付きプランが各20組限定で登場。HOTEL GRAPHY 渋谷での特別なひとときを、ぜひこの機会にお楽しみください。

【期間】2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

＜20組限定！2周年限定コースディナーが無料＞ホテル開業2周年記念プラン（朝食付き）

2名1室22,800円～

ご予約はこちら :https://bit.ly/4rSpVtN

＜20組限定で香りで「時」を感じるフレグランススプレー3種セット無料でプレゼント＞ホテル開業2周年記念プラン（朝食付き）

2名1室22,800円～

ホテルオリジナルのフレグランススプレーご予約はこちら :https://bit.ly/4akHfll

HOTEL GRAPHY 渋谷について

LIVELY HOTELSチェーンにおけるホステルホテルブランド「HOTEL GRAPHY」は、ホテルのスペックやデザインでありながら、ホステルが併設されていることで海外からのバックパッカーが多く滞在し、ホテル全体が海外ホステルで見られる自由でラフな空気感を感じられるのが特徴です。

所在地 〒150-0011 東京都渋谷区東1-29-3

アクセス JR「渋谷」駅新南口から徒歩7分（各線「渋谷」駅C2出口より徒歩9分）各線「恵比寿」駅から徒歩10分

東急東横線「代官山」駅から徒歩11分

Web(https://www.livelyhotels.com/graphyshibuya) / Instagram(https://www.instagram.com/hotelgraphy_shibuya/)

株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ(http://global-agents.co.jp/)

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」48棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/ja/)」12棟約1,200室を運営

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供