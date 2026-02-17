【デジタルギャラリー】京都駅直結のKYOTO STATION GALLERYでアート作品を展示します

株式会社IDEABLE WORKSKYOTO STATION GALLERYでの展示の様子

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

京都駅ビル7階東広場通路スペースに設置しているKYOTO STATION GALLERYでは、aoiro、akairo、kiiroの3ブースにアート専用のデジタル額縁を設置しており、サイズに合わせてキュレーションした29作品を展示します。

１．KYOTO STATION GALLERYについて

■設置場所：京都駅ビル7階東広場通路スペース（京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901）

■開館時間：10:00～22:00（施設の営業時間に準ずる）

■詳細：https://ideableworks.com/kyotostationgallery

■展示期間：2026年2月17日（火）～2026年4月16日（木）※最終日は15:00まで

２．展示方法について

aoiro、akairo、kiiroの3ブースにアート専用のデジタル額縁を設置しています。それぞれパネルサイズが異なっており、作品に合わせたサイズで展示を行います。

■aoiro：横長（1：1.15）＋正方形（1：1）

■akairo：正方形（1：1）

■kiiro：縦長（1.15：1）＋正方形（1:1）

３．展示内容

aoiro

■プレイリスト(https://hackktag.com/playlist/1769488600310x423882856797306900)

■参加アーティスト

垣内美咲｜井口広大｜龍珠院地優｜MiisaJapan｜道湖｜水谷奈穂子｜Taku風舎｜

take-zero artworks｜みのん

akairo

■プレイリスト(https://hackktag.com/playlist/1769491414745x667109107704528900)

■参加アーティスト

一色世界｜maru｜yupuuri｜石倉かよこ｜

MUGI｜kelsa mikazuki｜gawo｜みのん｜RYU

kiiro

■プレイリスト(https://hackktag.com/playlist/1769491368061x147348659873775600)

■参加アーティスト

Emmi Michito 延味 道都｜かな，｜

先天性緑症候群｜Mister-J｜戴 セスカ｜Hisako｜ゆきもりりょう｜梅原琥珀子｜柚浬｜垣内美咲｜板橋ともみ

４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティストアカウント、約12,000点の作品登録があります。また、全国14拠点あるデジタルギャラリーへの展示企画も随時実施しており、蓄積した作品データとデジタル額縁を活用したコンテンツ配信事業を進めています。ニーズに合わせてキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、取り替えが大変など）を解決することが可能です。

また登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

６．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag