【横浜エクセレンス】2026-27シーズン日程決定！クラブ史上初となる「横浜アリーナ」でのホーム戦も！！
いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。
この度、「Bリーグ(https://www.bleague.jp/opening2026-27/)」(※外部リンクとなります。)より「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦」の試合日程が発表されましたので、お知らせいたします。
「横浜アリーナ」でのホーム戦開催
も予定しております！！
新シーズンも引き続き熱い応援をよろしくお願いします！！
横浜エクセレンス「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦」 試合日程
「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦」
2025年10月にBリーグより2026-27シーズンの「B.LEAGUE ONE」参入クラブの発表が行われ、「横浜エクセレンス」は「B.LEAGUE NEXT」ライセンスが交付された上で入会審査にて「B.LEAGUE ONE」仮入会基準を充足していることが認められため、「B.LEAGUE ONE」への参入が決定しております。
その他詳細はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22454)よりご確認いただけます。
代表取締役社長 桜井直哉 コメント
日頃よりクラブへのご支援ご声援誠にありがとうございます。
今回「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦」試合日程が発表されました。
2027年4月には横浜エクセレンスはクラブ史上初となる横浜アリーナでのホームゲーム開催を予定しております。
その意図といたしまして、私たち横浜エクセレンスは2030‐31シーズンでの「B.PREMIER」参入を目標に掲げております。
実現させるためには2026‐27シーズン・2027‐28シーズンにて
売上 9億円
平均入場者数 3,000人
を連続して達成する必要がございます。
現状の横浜武道館では視認性やお客様の満足度向上のため、約2,600席の座席のご用意をさせていただいておりますが
2026‐27シーズン以降においては
横浜武道館にて約3,000席の設置を予定しております。
横浜武道館での23試合、横浜BUNTAIでの5試合、そして横浜アリーナでの2試合の合計30試合にて
平均入場者数3,000人を達成していくつもりです。
また2030‐31シーズンに予定をしている「B.PREMIER」参入後のホームアリーナにつきましても、関係各所と引き続き調整を行っておりますので、こちらはまた確定し次第皆様にもご報告させていただきます。
なお、2026‐27シーズンの平均入場者数3,000人達成に向けて、
現在プロジェクトを立ち上げて準備を進めておりますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
皆様と共に「B.PREMIER」参入・優勝を目指し
まずは後半戦を迎えている今シーズンも全力で戦ってまいりますので、引き続きのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
株式会社横浜エクセレンス 代表取締役社長 桜井直哉
株式会社横浜エクセレンス
横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。
かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。
クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。
すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。