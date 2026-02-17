MOMIJI SYRUP「北のハイグレード食品」に選定されました

ニッタ株式会社



ニッタ株式会社（大阪府大阪市：代表取締役社長 北村精一）のグループ会社、わくっとニッタ株式会社の国産メープルシロップ「MOMIJI SYRUP」が、この度北海道が選定する「北のハイグレード食品」に選定されましたので、お知らせいたします。

発表セレモニー（2026年2月12日(木) 北海道パークホテル）わくっとニッタ(株)山口代表（前列左から３番目）

◆北のハイグレード食品とは

北のハイグレード食品は、北海道が実施する食品選定制度で、一流シェフやカリスマバイヤーなど「食」の専門家で構成される「食のサポーター」による選考を経て、道産食品のトップランナーが選定されます。選定された食品は、その“ONLY１”の魅力を広くPRし、道産食品の販路拡大につなげるとともに、食材や製法に込められた生産者のこだわりを発信することで、道産食品全体のさらなる魅力向上を目指しています。

16回目となる今年は、応募109品の中から24品が選定され、わくっとニッタ(株)の『MOMIJI SYRUP』がそのうちの一品に選定されました。

MOMIJI SYRUP発表セレモニー後の試食会◆『MOMIJI SYRUP』

MOMIJI SYRUPは、北海道十勝のカエデ樹液を丁寧に煮詰め、澄んだ甘みと豊かな香りを活かして仕上げた国産メープルシロップです。

クセのない自然な甘さで、スイーツや料理など幅広くご利用いただけます。

わくっとニッタ株式会社では、森林資源を活かした食品づくりを通じて、地域とともに価値を育む取り組みを進めています。今回の選定を糧に、これからも北海道の魅力ある製品をお届けしてまいります。

◆MOMIJI SYRUP に関するお問い合わせ

わくっとニッタ株式会社

代表メールアドレス wakutto_info@nitta.co.jp

◆会社概要

会社名 ：ニッタ株式会社 （東証プライム 証券コード：5186）

所在地 ：大阪府大阪市浪速区桜川四丁目4-26

創業 ：1885年3月

代表取締役：石切山靖順、北村 精一

事業内容 ：伝動・搬送用ベルト、カーブコンベヤ、道路橋用伸縮装置、樹脂製ホース・チューブ＆継手、空気清浄エアフィルタ、モニタリング製品、ロボット用自動工具交換装置、食品用ロボットハンド、感圧センサシート、感温性粘着シートなど。CNTの独自技術（２G-Namd (TM)）を展開中。

ニッタグループオフィシャルサイト：https://www.nittagroup.com/jp/

ニッタ株式会社公式Instagram ：https://www.instagram.com/nitta_official_1885/