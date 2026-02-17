【ロイズ】春を先取り！淡いピンク色がきれいな桜スイーツを2月17日に期間・数量限定で発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、春の訪れを感じる桜スイーツをロイズ通信販売・ロイズ直営店にて2026年2月17日より期間・数量限定で販売開始しました。春の気分を満喫できる、多彩なラインナップで、“桜”のおいしさが満開です。

生チョコレート[桜フロマージュ]【期間・数量限定】

やわらかな桜の香りと、チーズのコク

ストロベリーが香るホワイトチョコレートに、桜の味わいとクリームチーズ、ストロベリーリキュールをブレンド。口に入れると、桜のやわらかな香りと甘酸っぱいストロベリーの味わいが広がり、チーズのコクとまろやかにとけ合います。

商品名：生チョコレート[桜フロマージュ]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円)

バトンクッキー[さくらベリー]【期間・数量限定】【新デザイン】

桜がやさしく香る、かろやかなクッキー

ほんのり桜色のクッキーの片面に、桜が香るストロベリー風味のチョコレートをコーティングしました。ココナッツを入れたさくさく食感のクッキーの香ばしさに、やさしく香る桜とストロベリーのほのかな風味が調和します。

商品名：バトンクッキー[さくらベリー]

内容量：25枚

価 格：税込1,053円（本体価格975円)

さくらベリー＆さくらホワイト チョコレート【期間・数量限定】

チョコレートに咲いた、春色のおいしさ

ストロベリーが香るチョコレートに華やかな桜の味わいが広がる[さくらベリー]と、ホワイトチョコレートに和を感じる桜の味わいをプラスした[さくらホワイト]の2種類のチョコレートをセットにしました。パッケージやチョコレートにも桜の絵柄が入った、心うきたつ春を感じる桜づくしのチョコレートです。

商品名：さくらベリー＆さくらホワイト チョコレート

内容量：2種 計40枚

価 格：税込1,620円（本体価格1,500円)

板チョコレート[さくらベリー(チェリー＆アーモンド)]【期間・数量限定】

桜とチェリー、アーモンドの香ばしく甘酸っぱいハーモニー

まろやかなホワイトチョコレートに、ストロベリーパウダーと桜の葉の味わいを加え、ドライチェリーとアーモンドを散りばめました。桜の香りや甘酸っぱい果実味、アーモンドの香ばしさが重なって広がる、表情豊かな春色の板チョコレートです。

商品名：板チョコレート[さくらベリー(チェリー＆アーモンド)]

内容量：120g

価 格：税込864円（本体価格800円)

プラフィーユショコラ[さくらキューブ]【期間・数量限定】

桜とチェリーが香る、奥深い春の味わい

桜の葉とストロベリーが香る繊細なチョコレートに、桜の花をプラスしたチェリーソースを閉じ込めました。桜の「花」「葉」「実」が織り成す深みのある桜の味わいと、チェリーソースの酸味がとけ合う春らしい味わいが魅力です。

商品名：プラフィーユショコラ[さくらキューブ]

内容量：30枚

価 格：税込1,242円（本体価格1,150円)

ロイズさくらちょこまん【期間・数量限定】

しっとりやわらか、桜が香るおまんじゅう

さくらの花のピューレとホワイトチョコレートを入れた皮で、桜の葉とホワイトチョコレートを混ぜた白あんを包みました。白あんの中心にはれん乳入りのあんが顔をのぞかせ、味わいのアクセントに。しっとりやわらかな食感とともに、ふわっと香る桜の風味とやさしいミルクの味わいが広がります。

商品名：ロイズさくらちょこまん

内容量：5個

価 格：税込1,134円（本体価格1,050円)

アーモンドチョコ[さくらベリー＆さくらホワイト]【期間・数量限定】

桜の香りでアーモンドを丸ごと包んで

香ばしくローストしたアーモンドを、桜風味のチョコレートでコーティング。桜が香るチョコレートにストロベリーの酸味がほんのり効いた[さくらベリー]と、ホワイトチョコレートに桜の味わいをプラスした[さくらホワイト]の2つのおいしさを楽しめます。

商品名：アーモンドチョコ[さくらベリー＆さくらホワイト]

内容量：2種 計190g

価 格：税込1,566円（本体価格1,450円)

■ロイズ通信販売

上記商品ご注文期間：2026年2月17日～4月12日

（お届け希望日：2026年2月20日～4月16日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

上記商品は2026年2月17日より販売中。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

