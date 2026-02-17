Epics DAO、アルファプラットフォーム閉鎖に伴い2月28日にスナップショット取得を発表 ― ベータプラットフォームへの移行へ

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）が運営する Epics DAO は、現行の Epics アルファプラットフォーム（以下、アルファプラットフォーム／https://app.epics.dev/）の閉鎖に伴い、2026年2月28日（UTC 23:59 目安）にスナップショットを取得することを発表しました。

このスナップショットは、アルファプラットフォームにおけるユーザーの活動履歴やトークンの保有・取引状況を記録するものであり、今後リリース予定のベータプラットフォームおよび Validators DAO の TGE（時期未定）にも影響します。

スナップショット取得スケジュール

スナップショットは、2026年2月28日 UTC 23:59 目安でアルファプラットフォームを停止し、その後取得される予定です。

対象となるデータは以下のとおりです。

- アルファプラットフォームにおける活動履歴- EPCT の売買履歴- BDLC の売買履歴および保持履歴

EPCT・BDLC などトークン系のデータについては、オンチェーンデータが参照されます。

スナップショットの結果は、ベータプラットフォーム上で確認可能となる予定です。

Alpha パック全312種カードリスト公開中

Solana 上で展開する NFT カードゲーム「Buidlers Guild」では、Alpha パックに収録される全312種のカードリストがすでに公開されています。無属性カード、多属性カード、SSR カードを含むすべてのカードが、公式カードリストページ上で閲覧可能です。

Buidlers Guild NFT カードリスト公式ページ: https://epics.dev/ja/nft-card-list/

アルファプラットフォーム閉鎖とアルファパックミント終了

現行のアルファプラットフォーム（https://app.epics.dev/）は、2026年2月28日をもって閉鎖予定です。

アルファパックのミントについても、同日をもって終了となります。各パックは5,000パック限定での提供となっています。

なお、2月28日までにガチャにて当選したパックについては引き続き有効です。ベータプラットフォーム上でミント可能となる予定ですので、今しばらくお待ちください。

Epics DAO が向き合う構造的課題

Epics DAO は、オープンソースソフトウェアが社会や技術の基盤として不可欠である一方で、その維持と継続が構造的に不安定であるという現実に向き合っています。

この不安定さは、価値や意義の不足によって生じているものではありません。多くの開発や保守、運用が実際には行われているにもかかわらず、それらの貢献が可視化されにくく、関与や評価が断続的になりやすい構造が存在しています。

関与が継続されなければ、技術的負債や保守負荷は蓄積し、結果として基盤そのものの持続性が損なわれます。Epics DAO は、この問題を個別の報酬設計やインセンティブの話としてではなく、構造そのものの問題として捉えています。

Buidlers Guild による構造的アプローチ

Buidlers Guild は、こうした構造的課題に対する一つの実装として設計されています。

対戦型カードゲームにおいて、強いデッキを構築するためには、モンスター・魔法・装備やツールといった異なる種類のカードをバランスよく組み込むことが不可欠です。いずれか一種類だけが充実していても、デッキとしては機能しません。

Buidlers Guild における Dev、Degen、Investor という三つのジョブは、このカード構造と意図的に対応して設計されています。Dev パックからは魔法カードが、Degen パックからは装備・ツールカードが、Investor パックからはモンスターカードが中心に排出されます。つまり、特定のジョブだけが活発に機能していても、強いデッキは構築できません。

カードゲームでは、異なる種類のカードが揃うことで、はじめてシナジーが生まれ、全体として強い構成が成立します。この仕組みにより、ゲーム内での強さの追求が、結果として三つのジョブすべてへの関与をバランスよく促すことになります。

Epics DAO は、この構造を通じて、オープンソースへの貢献が特定の役割に偏ることなく、開発・投資・コミュニティ活動の全体がバランスよく伸びていく環境を目指しています。

ベータプラットフォームにおける展開予定

アルファプラットフォーム閉鎖後、2026年3月中にベータプラットフォームのリリースを予定しています。

ベータプラットフォームでは、以下の機能が実装される予定です。

- スナップショット結果の発表および確認- アルファプラットフォームで獲得したアイテムの受け取り- BDLC ステーキングのまとめて報酬獲得およびアンステーキング、フリーズ解除- 新 NFT カードパック開封の儀- 毎日の無料ガチャの刷新

詳細については、公開時に改めて案内します。

EPCT・BDLC の取引について

EPCT および BDLC は、以下のマーケットプレイスにて取引可能です。

EPCT（トークン）: Jupiter にてスワップ可能です。

https://jup.ag/?sell=So11111111111111111111111111111111111111112&buy=CvB1ztJvpYQPvdPBePtRzjL4aQidjydtUz61NWgcgQtP(https://jup.ag/?sell=So11111111111111111111111111111111111111112&buy=CvB1ztJvpYQPvdPBePtRzjL4aQidjydtUz61NWgcgQtP)

BDLC（NFT）: Magic Eden にて取引可能です。

https://magiceden.io/marketplace/buidlersc

※ 本記事は情報提供を目的としたものであり、金融アドバイスではありません（NFA: Not Financial Advice）。トークンや NFT の取得・取引に際しては、ご自身で十分な調査を行ったうえでご判断ください（DYOR: Do Your Own Research）。

関連リンク

Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja

Epics DAO 公式 Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx

アルファプラットフォーム: https://app.epics.dev/

Buidlers Guild NFT カードリスト: https://epics.dev/ja/nft-card-list/

Magic Eden（Buidlers Guild Alpha パック）

The First Dev: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev

The First Investor: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor

The First Degen: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen