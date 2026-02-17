「Fileforce」ご利用社数25,000社突破 純国産クラウドストレージとして導入が拡大
ファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区、代表取締役：サルキシャン アラム）は、提供する純国産クラウドストレージ「Fileforce」において、ご利用社数が25,000社を突破しましたことをお知らせいたします。
近年、働き方の多様化による労働環境の柔軟性の確保が重要になる一方、ランサムウェアなどのサイバー攻撃が猛威を振るい、IT基盤であるファイルサーバーには「利便性」「セキュリティ」「ガバナンス」の全てが高度に求められるという、企業の情報システム部門には非常に負荷の高い状況が続いております。
Fileforceは、こうした時代の要求にこたえるIT基盤となるべく、誰もが使いやすい機能と高度なセキュリティ、日本企業のガバナンスに寄り添うクラウドファイルサーバーを提供しており、その価値を多くのお客様にご評価いただいた結果、この度OEMサービスを含むご利用社数が25,000社を突破いたしました。
■Fileforceの主な提供価値
・オンプレミスの設計、運用、操作感がそのまま
・データ管理、開発、運用、サポートがすべて国内
・ユーザー数無制限のため、シャドウIT防止を実現
・高度なデータセキュリティ（アクセス制御、暗号化、ランサムウェア対策機能 等）
・BCP／レジリエンス（災害・障害・インシデント時にも業務継続/復旧できるファイル基盤）
今後も引き続き、“「シゴト」の進化で、あらゆる組織に「チカラ」を“という当社ミッションを遂行し、お客様への価値提供に努めてまいります。
Fileforceお問い合わせ：https://www.fileforce.jp/inquiry/
■ご導入事例
ご利用企業様の導入事例：https://www.fileforce.jp/casestudy
■クラウドストレージFileforceについて
Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む
■会社概要
商 号 ：ファイルフォース株式会社
代表取締役CEO ：サルキシャン アラム
所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F
事業内容 ：法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート
サービス開始 ：2014年4月
資本金 ：100,000,000円
URL ：https://www.fileforce.jp/
■本件の問い合わせ先
ファイルフォース株式会社 マーケティング
メールアドレス：marketing@fileforce.jp