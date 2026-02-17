TP-Link、セキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2026」に出展

ティーピーリンクジャパン株式会社

世界170か国以上でネットワーク機器およびスマートホーム製品を展開するTP-Linkグループ（本社：米国カリフォルニア州アーバイン）の日本法人、ティーピーリンクジャパン株式会社（本社：東京都千代田区外神田）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイト内で開催されるセキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2026」へ出展します。

弊社が展開する法人向け監視ソリューション「VIGI」シリーズより、費用対効果に優れた多彩なラインナップをご紹介。日本未発売製品を含む最新モデルや新機能から、電源・配線工事の難しい環境での導入を支援する太陽光給電ソリューション、監視ネットワークを支えるネットワーク機器まで、多様化するセキュリティニーズに応える実践的なソリューションをご提案します。

【イベント概要】

名称：第34回セキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2026」

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金） 10:00～17:00（※最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

小間番号：SS7028（東７ホール）

SECURITY SHOWは、最新の防犯カメラやIPカメラ、警備システム、アクセスコントロール、サイバーセキュリティまで、社会の安全・安心を守るための製品やサービスが一堂に会する国内有数のセキュリティ展示会です。

■【日本初公開モデルも展示】用途に応じて選べる最新ラインナップ＆ソフトウェア機能

「VIGI」シリーズでは、監視システムの導入から管理、拡張までを包括的に支援するソリューションを展開。今回は市場未公開の25倍光学ズーム対応PTZカメラをはじめ、人気のフルカラーカメラ、魚眼レンズカメラ、パノラマカメラなど、ニーズに応じて選べる豊富なラインナップを展示します。

さらに、人数カウントやAI検知といった運用効率の向上に貢献する新たなソフトウェア機能もご紹介。店舗、施設、工場、屋外環境などに向け、用途に応じた最適な製品選定から、ライセンス費用無償で運用可能なサービスまで、トータルでご提案します。

■ 配線や電源工事の負担を軽減する屋外向けソリューション

電源や通信環境の確保が難しい場所でも監視システムを構築できる太陽光給電ソリューションを展示します。

ソーラー給電システム「VIGI SP9030」と、弊社ネットワークソリューション「Omada」の長距離無線アクセスポイントや屋外用4G Wi-Fiゲートウェイを組み合わせることで、山間部・農地・建設現場・イベント会場などでも監視システムの構築が可能。工事不要で安定した屋外監視環境を実現します。

■【日本初公開】高精細な屋外監視を実現する注目製品

VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ「InSight S385DPS」*1

（想定販売価格：税込79,900円）

VIGI 4MP 25倍光学ズーム対応 屋外用フルカラー パンチルトネットワークカメラ「InSight PTZ5425」*2

（想定販売価格：税込222,900円）

■【遠隔管理にも対応】監視システム向け多機能PoEスイッチ

Omada ギガビットポート×10/SFPスロット×1 イージーマネージスイッチ（PoE+ポート×8＆SFP/RJ45コンボポート×1）「ES210GMP」

（想定販売価格：税込34,900円）

■ TP-Linkブースにお越しいただいた方にプレゼント！

*1：2026年Q1発売予定。

*2：2026年Q2発売予定。

【TP-Linkグループについて】

TP-Linkグループは、世界170か国以上で12億人以上のユーザーにネットワーク機器およびスマートホーム製品を提供するグローバルネットワーク機器プロバイダーです（IDC調べ、2024年第3四半期時点）。本社は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界42拠点に現地法人を展開しています。

【ティーピーリンクジャパン株式会社 概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/jp/(https://www.tp-link.com/jp/)